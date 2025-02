Helló, vége a télnek

Papíron legalábbis ez a meteorológiai tél utolsó napja, de az empirikus tapasztalatok is azt mutatják (az enyémek legalábbis), hogy a napnak ereje van.

Nagyívű következtetéseket nem érdemes levonni ebből, aki élt már 2013-ban, és volt mobiltelefonja is, jó szívvel emlékezhet vissza március 15-re, amikor Pintér Sándor elküldte az SMS-t:

„Ha elfogy az üzemanyaga, üljön át egy másik gépjárműbe!”

És csak hogy fokozzam a hangulatot: 2018. március 21-én még így álltunk a tavasszal.

photo_camera Gyalogos megy a járdán Nyíregyházán, a László utcában 2018. március 21-én. Fotó: Balázs Attila/MTI/MTVA

Ami már csak azért is érdekes, mert míg a meteorológiai tavasz az északi féltekén március elsején, addig a csillagászati március 21-én kezdődik.

De ne vesszünk el a részletekben, nyilván mindenkit az érdekel, hogy a naptáron túli világban is tavasz lesz-e. A következő napokban mindenképpen: a HungaroMet szerint a szombat még borús, felhős, ködös lesz, utána viszont a hőmérséklet is emelkedik, és a nap is sütni fog.