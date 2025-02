Már nincs kritikus állapotban Ferenc pápa

Ferenc pápa már nincs kritikus állapotban. A hírt egy vatikáni forrás közölte az AFP hírügynökséggel. Azt mondta, a katolikus egyházfő állapota ugyanakkor továbbra is „komplex”.

A 88 éves pápát február 14-án szállították a római Gemelli klinikára, ahol tüdőgyulladást állapítottak meg nála. Az egyházfő esetében ez a diagnózis különösen veszélyes, nemcsak életkora, hanem amiatt is, mert fiatalon eltávolították az egyik tüdejének egy részét. 2013-as megválasztása óta ez a leghosszabb idő, amelyet kórházban töltött.

photo_camera Fotó: ALBERTO PIZZOLI/AFP

Ferenc pápa állapota az elmúlt napokban fokozatosan javult, már tegnap és tegnapelőtt is jól aludt. Michael Czerny bíboros, a La Stampa című olasz lapnak adott interjújában azt mondta, Ferenc pápa állapota javulóban van, bár lassabban, mint szeretnék. (via The Guardian)