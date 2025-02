Nyakatekert igazságok

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele. Benne olyan cikkekkel és videókkal, mint például:

Hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.

Az élet itthon

Veszprémben Orbán Viktort kérdeztük arról, hogy látta-e a Dinasztia című dokumentumfilmet, és mit szól a családtagjai elképesztő gazdagodásához. A jelenet mindössze négyperc hosszú, érdemes megnézni az egészet. A miniszterelnök csütörtökön fel is szólalt egy rendezvényen a városban, ott arról beszélt, hogy szerinte vége van a háborúnak.

Foglalkoztunk azokkal a támogatásokkal, amiket a kormány beígért: Szabó Andrea szociológus fél évvel későbbre várta, hogy a kormány előáll a lakosság közérzetét javító intézkedésekkel. Interjúnkban szóba került, hogy mennyi esélye van Magyarnak a pénzesővel szemben, és hogy mire játszik és meddig mehet el a Fidesz az ellenségképzéssel.

Írtunk arról is, hogy hogyan lett Bódis Kriszta a héten a kormánypropaganda egyik elsőszámú célpontja azután, hogy csatlakozott a Tiszához, pedig korábban kifejezetten méltatták munkáját a Fideszben is. Ehhez a jelenséghez szorosan kapcsolódott az a hír is, hogy Szalay-Bobrovniczky Kristóf vizsgálatot kezdeményezett Ruszin-Szendi Romulusz szolgálati luxusvillája miatt.

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

Csütörtökön volt kormányinfó, mi többek között arról kérdeztük Gulyás Gergelyt, hogy Elon Musk mintájára leépítheti-e a magyar állami szférát Mészáros Lőrinc, de kiderült az is, hogy a megafonos influenszer László András lesz az USAID-pénzekért felelős kormánybiztos. Bejelentették azt is, hogy Horváth László lesz a drogok ellen fellépő kormánybiztos, Gulyás pedig a Pride betiltása mellett érvelt, holott korábban még egészen máshogy gondolkodott erről. A Pride betiltásáról a nap folyamán Lázár János is lelkesen posztolt, Orbán Viktor pedig sietett egyetértőleg kommentelni alá.

Hír volt csütörtökön, hogy évek óta Mészáros Lőrinc gigabankjánál ad elnöki tanácsokat Schiffer Péter, és hogy a letartóztatott Kiss László egy olyan egyesület javára mondott le utazási költségtérítéséről, amit kabinetfőnöke kontrollál. Magyar Péter közben a soproni közgyűlést akasztotta meg megjelenésével.

A világ

photo_camera Fotó: CARL COURT/Getty Images via AFP

Pénteken utazhat Washingtonba Zelenszkij, egy nappal korábban pedig Putyin úgy értékelte a közelmúlt amerikai-orosz közeledését, hogy némi reménnyel töltik el, de szerinte a „nyugati elitek” próbálják megfúrni a dolgot. Trump belengette a 25 százalékos vámokat egyes EU-s termékekre, például az autókra, amivel kapcsolatban Szijjártó Péter sietett közölni, hogy az EU a hibás. Érdekes véleménykülönbség volt viszont, hogy Orbánnal szemben az amerikai külügy üdvözölte a Dodik elleni bírósági ítéletet. Lement az első amerikai kormányülés is, amin megjelent Elon Musk is, aki nevetgélve közölte, hogy véletlenül leállították az ebolaprevenciót, és kiderült a nap végére az is, hogy nemcsak az EU, de Kanada és Mexikó is készülhet a vámokra.

Hír volt még, hogy újabb észak-koreai katonákat küldhettek Oroszországba, a Kurdisztáni Munkáspárt bebörtönzött vezetője felszólította pártját, hogy tegye le a fegyvert, és oszlassa fel magát, vádat emeltek Mateusz Morawiecki volt lengyel miniszterelnök ellen, Romániában Georgescu támogatói listázni kezdték a romániai „Soros-hálózat” tagjait, miközben a Tate testvérek elhagyhatták az országot, és Floridában beszéltek arról, hogy félreértik őket.

És megállapodtak az osztrák pártok, végül a szélsőjobb nélkül sikerült kormányt alakítaniuk. Ehhez a témához szorosan kapcsolódott a Qubit anyaga, amiben térképeken mutatták meg, hogyan tolódott jobbra Európa az elmúlt tíz évben.

Könyvek

photo_camera Fotó: Botos Tamás

Olga Tokarczuk, a Nobel-díjas lengyel írónő esszékötetében nemcsak írói módszereiről mesél, hanem olyan kérdésekről is, mint az ökológia és az irodalom kapcsolata, az olvasásra és írásra leselkedő veszélyek vagy a láthatatlan munka szerepe az irodalmi világban. A Nem rossz könyvek podcast vendége Fehér Renátó költő, a Hévíz folyóirat főszerkesztője volt.