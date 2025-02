Oroszországgal kapcsolatban álló Telegram-csatornák pénzt ajánlanak iszlámellenes támadásokért Nagy-Britanniában

Egy orosz kapcsolatokkal rendelkező Telegram-csatorna hálózat arra bátorítja az Egyesült Királyságban élőket, hogy kövessenek el erőszakos támadásokat mecsetek és muszlimok ellen, kriptovalutáért cserébe – írja a Guardian. Az egyik üzenet szerint 100 fontot ajánlottak a támadásokért.

A Hope Not Hate nevű szervezet a csatornákról és az orosz kapcsolatokról szóló dossziét átadta a terrorizmusellenes rendőrségnek és a belügyminisztériumnak is.

A csatornákat összefüggésbe hozták a mecsetekre és londoni iskolákra fújt iszlámellenes graffitikkel, amelyek ügyében a rendőség is nyomoz.

photo_camera Az egyik érintett intézmény Fotó: BURAK BIR/Anadolu via AFP

Ugyanezek a csoportok bombakészítésről és 3D-s fegyverek nyomtatásáról is megosztottak tippeket. A brit utcákon a csoportok QR-kódjait és a hozzájuk tartozó TikTok-fiókokat tartalmazó plakátok is megjelentek. A csoport az elmúlt hetekben már késes támadásokra is bíztatott.

Miközben az iszlámellenes támadások tavaly 73 százalékkal nőttek Nagy-Britanniában, az MI5 (a brit kémelhárítás) vezetője, Ken McCallum októberben arra figyelmeztetett, az orosz hírszerzés küldetése, hogy tartós zűrzavart keltsen a brit és európai utcákon.

A belügyminisztérium szóvivője most azt közölte, a nemzetbiztonság első számú prioritás, komolyan vesznek minden rosszindulatú tevékenységet, ami veszélyt jelenthet a biztonságra.