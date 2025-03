Mark Zuckerberg felhúzta Benson Boone ikonikus Grammy-ruháját, és leugrott a zongoráról

Alaposan megünnepelte felesége, Priscilla Chan 40. születésnapját Mark Zuckerberg.

A bulin Zuckerberg egy tapadós-flitteres-babakék kezeslábasban állt színpadra, épp olyanban, mint amiben Benson Boone énekelte el legnagyobb slágerét a Grammy-gálán.

photo_camera Erről a ruháról van szó. Fotó: AMY SUSSMAN/Getty Images via AFP

A Meta-mogul ráadásul lemásolta a koreográfiát is: az öltönyét letépve tárult fel a ruhaműremek, majd a színpadon felmászott a zongorára is, ahonnan levetette magát.

Ám míg Boone mindezt a koncertjein hátraszaltóval szokta megfejelni (ami annyira hozzátartozik a produkcióhoz, hogy a Billboard például galériát is csinált belőle), Zuckerberg csak egy satnyább ugrást produkált, ráadásul az általa közzétett videóban sem a saját hangja szól, hanem Boone legújabb slágere, a Sorry I'm Here For Someone Else - ami abból a szempontból oké, hogy ez egy új szám, viszont a feleséged születésnapján kicsit fura, ha egy olyan dalt promózol, ami arról szól, hogy bocs, de más miatt vagyok itt.

Boone produkciója a Grammyn így nézett ki:

Az énekes egyébként egy Insta-sztoriban reagált Zuckerberg produkciójára. Azt írta:

„Zuck, vad vagy ehhez.”

Priscilla Chan nevetett az egészen.