Meghalt David Johansen, a New York Dolls punkzenekar frontembere

75 éves korában meghalt David Johansen, az úttörőnek számító New York Dolls punkzenekar frontembere, írja a Rolling Stone.

photo_camera Fotó: FRAZER HARRISON/Getty Images via AFP

A zenész családja körülbelül egy hónapja közölte, hogy Johansen negyedik stádiumú rákban szenved. Emellett egy tavaly novemberi balesetben két helyen eltört a gerince, ami után ágyhoz volt kötve.

A punk műfaj egyik első képviselőjenek számító New York Dolls 1971-ben alakult, két meghatározó glam punk albumot rögzítettek: az 1973-as New York Dolls-t és az 1974-es Too Much Too Soon-t. A zenekar 1975-ben feloszlott, Johansen a különböző zenei projektek mellett színészként is dolgozott.