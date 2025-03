Orosz külügyi szóvivő: Zelenszkij megszállottan folytatni akarja a háborút

„A neonáci rezsim vezetőjének washingtoni látogatása Kijev teljes politikai és diplomáciai kudarca” – mondta szombaton Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője Volodimir Zelenszkij és Donald Trump találkozójáról.

„Zelenszkij washingtoni tartózkodása során tanúsított felháborítóan bunkó viselkedésével megerősítette, hogy felelőtlen háborús uszítóként ő jelenti a legnagyobb fenyegetést a világra”.

Zaharova a Guardian szerint azt is állította, hogy az ukrán elnök elutasítja a békét, és megszállottan folytatni akarja a háborút. Azt mondta, Oroszország célja továbbra is Ukrajna de-militarizációja és nácimentesítése. Moszkva gyakran neonácinak nevezi az ukrán vezetést, és ezt használta ürügyként a teljes körű invázió megkezdéséhez. A vádat korábban a nyugati vezetők és Kijev is hamisnak és abszurdnak nevezte.

Zaharova már pénteken is írt a Telegramon a találkozóról, szerinte csoda volt, hogy Trump és Vance nem ütötték meg az ukrán elnököt, aki „azt a kezet harapta meg, ahonnan enni kapott”. Dimitrij Medvegyev egykori orosz elnök, Putyin egyik leghűségesebb támogatója péntek este annyit írt a történtekre: „A pimasz disznó végre rendes pofont kapott az Ovális Irodában.”

photo_camera Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője 2018. augusztus 3-án Moszkvában. Fotó: Szergej Gunyejev/Szputnyik

Volodimir Zelenszkij pénteken érkezett meg a Fehér Házba, hogy tárgyaljon Donald Trumppal. A találkozó minden bizonnyal a valaha volt egyik legbizarrabb csúcstalálkozóként fog bevonulni a történelembe, hisz az amerikai elnök és alelnöke, J. D. Vance szürreális jelenetet adtak elő az ukrán elnök kárára. Minderről itt írtunk. Végül az ukrán elnök idő előtt távozott és nem született megállapodás Amerika és Ukrajna között az ukrán ásványkincsekről.

Trump a találkozó után a Fehér Ház előtt arról beszélt, hogy az ukrán elnök nem olyan ember, aki békét akar, miközben Vlagyimir Putyin igenis véget akar vetni a háborúnak. Arra a kérdésre, hogy fontolgatja-e az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás leállítását, Trump azt válaszolta, „nem számít, hogy mit fontolgatok. Én csak azt mondom: látták, amit ma láttam. Ez nem egy olyan ember volt, aki békét akart teremteni, és engem csak az érdekel, ha véget akar vetni a vérontásnak”.

Zelenszkij szombaton az X-en értékelte történteket, megköszönte az Egyesült Államoknak az összes eddigi támogatást, elsőként megemlítve Donald Trump elnököt (ha már azzal támadták a Fehér Házban, hogy nem elég hálás). Elismerte azt is, hogy Amerika segítsége „létfontosságú” volt a túléléshez, és kijelentette azt is, hogy a kemény párbeszéd ellenére is stratégiai partnereknek tekinti Ukrajnát és az Egyesült Államokat. Ugyanakkor azt akarja, hogy az USA határozottabban álljon melléjük.

Az európai vezetőkkel ellentétben Orbán Viktor és Szijjártó Péter is határozottan Trump mellé állt, a külügyminiszter azt posztolta, a tegnapi „az elmúlt három év legnagyszerűbb pillanata volt.” Orbán a szombat reggelét azzal kezdte, hogy beígért egy vétót az Ukrajnát támogató EU-s fegyverszállításra.

A 444-nek Jójárt Krisztián Oroszország-szakértő azt mondta, nagyon rossz az optikája annak, ami az elmúlt időszakban történt, de azért árnyaltabb az összkép. Szerinte Ukrajna már nincs annyira kiszolgáltatva az Egyesült Államoknak, mint tavaly, ráadásul az oroszok is tarthatnak Trump impulzív természetétől. A történelmi találkozót itt lehet megtekinteni magyar felirattal, elemzésünk pedig a történtekről itt olvasható.