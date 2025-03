Zelenszkij: Azt akarom, hogy az USA határozottabban álljon mellettünk

Az X-en reagált a pénteki csúcstalálkozón történtekre Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök kezdésként megköszönte az Egyesült Államoknak az összes eddigi támogatást, elsőként megemlítve Donald Trump elnököt (ha már azzal támadták a Fehér Házban, hogy nem elég hálás).

Elismerte azt is, hogy Amerika segítsége „létfontosságú” volt a túléléshez, és kijelentette azt is, hogy a kemény párbeszéd ellenére is stratégiai partnereknek tekinti Ukrajnát és az Egyesült Államokat.

„De őszintének és közvetlennek kell lennünk egymással, hogy valóban megértsük közös céljainkat” - tette hozzá.

Trump támogatása kulcsfontosságú - emelte ki az ukrán elnök, aki szerint náluk jobban senki nem akar békét, hiszen Ukrajna éli át a háborút.

Zelenszkij szerint igazságos és tartós békét szeretnének, azonban szerinte Putyinnal nem lehet tűzszünetet kötni. Emlékeztetett rá: Oroszország az elmúlt 10 évben 25 alkalommal szegte meg a tűzszüneti megállapodásokat.

Zelenszkij azt írta: a béke eléréséhez erősnek kell lenniük a tárgyalóasztalnál, és csak akkor érhetik el, ha vannak biztonsági garanciáik, erős hadseregük, és partnerek, akik mellettük állnak.

Az ukrán elnök szerint semmi sem garantálja, hogy ha feladják a harcot, Putyin nem tér vissza. Úgy fogalmazott: az Egyesült Államok támogatása nélkül ez nehéz lesz.

Zelenszkij hozzátette: senki nem akar újabb megszállási hullámot, de ha Ukrajnát nem fogadják be a NATO-ba, akkor szükségük van arra, hogy tisztázzák a biztonsági garanciákat az USA-beli szövetségeseik részéről.

Zelenszkij szerint amennyiben tisztázzák ezeket a biztonsági garanciákat, akkor lehet leülni beszélni Oroszországgal. Úgy véli, a háború túl hosszú, és nincs elég fegyverük ahhoz, hogy teljesen kiszorítsák az oroszokat.

„Azt akarom, hogy az USA határozottabban álljunk a mi oldalunkra” - tette hozzá.

Majd azzal folytatta:

Zelenszik végezetük hozzátette, hogy történelmi és szilárd kötelék van Amerika és Ukrajna népei között, ezért háláját fejezte ki az amerikai nemzet felé, majd azzal zárta:

We are very grateful to the United States for all the support. I’m thankful to President Trump, Congress for their bipartisan support, and American people. Ukrainians have always appreciated this support, especially during these three years of full-scale invasion. pic.twitter.com/Z9FlWjF101