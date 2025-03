Fidesszencia: Trump és Oroszország mellett minden körülmények között

Második részéhez érkezett a NER történéseit, legsúlyosabb döntéseit és legviccesebb pillanatait összefoglaló havi sorozatunk, a Fidesszencia.

Februárban volt dokumentumfilm a miniszterelnök családjának gazdagodásáról, teli rüsztös évértékelés, kiállás Trump mellett minden körülmények között, sikeres MOME-lázadás, és sok minden más is.

Szpojler: felsorolásunk durvább, mint az előző.

Év:értékelve

Mi más fontosabbal kezdhetnénk az összefoglalót, mint a miniszterelnök évértékelőjével. Donald Trump győzelme felbátorította a hónapokra defenzívába szorult Orbánt, aki beszédében látnokként fényezte magát és fenyegetőzött. A csillagokat is leígérte az égről, a választási osztogatást megkezdve bejelentett adókedvezményeket, két és háromgyerekes anyáknak életük végéig járó szja-mentességet, és még az áfát is visszatérítik majd a nyugdíjasoknak. Hogy miből finanszírozzák ezt, egyelőre nem tudni. Mindenesetre a korai pénzeső azt jelzi, hogy „szokatlan értéket mutat” a Fidesz támogatottsága.

A miniszterelnök nem választási pénzosztásként emlegeti az szja-mentességet, hanem a családbarát politika részeként. A demográfiai mutatók javítása, legalábbis annak a szándéka Orbán kormányzásának központi eleme, ehhez képest tavaly történelmi mélyponton volt a gyerekszületésszám, és az idei januári adatok a népességfogyásról s sokkolóak. Ezen valószínűleg nem a győri fideszes képviselő vizuális AI-merényletei segítenek majd.

Lett új kormánybiztos is, mégpedig egy drogseriff, vagyis „a kábítószer-kereskedőknek kampó!”. Arra a Horváh Lászlőra esett Orbán választása, aki a Fidesz arca volt Gyöngyöspata-ügyben is, akkor rábízták, hogy pénz helyett próbáljon természetbeni kártérítést kialkudni az iskolában elkülönített romáknak. Horváth azonnal meg is jelölte szinte a fél országot drogfertőzött területként.

Orbán páros lábbal beleállt a Pride-ba is, a rendezvény betiltására utalt, amikor azt mondta, a szervezők már ne bajlódjanak az idei felvonulás megszervezésével. Beszédes, hogy az évértékelőn ez kapta a legnagyobb tapsot. A Pride válasza: meg fogják tartani a tüntetést.

photo_camera Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Gulyás Gergely egyébként erről azt mondta, nekik a gyermekvédelem a fontos, zárt térben akár elvileg meg lehetne tartani a rendezvényt, a csütörtöki kormányinfón arról beszélt, hogy a Pride abban a formában, ahogy eddig volt, a jövőben nem lesz, szerinte ezt „a józan ész” indokolja. Érdekes összehasonlítani ezt Gulyás korábbi nyilatkozatával, aki 2014-ben azt mondta, „értéktartalom nélkül illeti meg a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvényeket az alkotmányos védelem”. Lázár János építési és közlekedési miniszter a betiltásról posztolt már, Orbán oda is kommentelt, hogy „Be bizony!”

Orbán teli rüszttel beígérte azt is, hogy leszámol a „Birodalom budapesti lerakatával”, mint az a balatonfüredi kihelyezett frakcióülésről szóló beszámolóból kiderült, ez az „álcivilek” kiebrudálását, magyar Magnickij-törvényt, húsvétig bezárólag elzáródó Soros-pénzcsapokat, megvédett szuverenitást, az amerikai támogatások feltúrását jelenti. A Közlönyben Orbán a „sötét összeesküvés” után már az elmúlt évek legnagyobb korrupciós botrányáról írt a USAID-ről. Nem, nem az Elios-ügy, nem a csengeri örökösnő és Kósa Lajos keringője, nem Mészáros Lőrinc felemelkedése, nem a Völner-Schadl-botrány, és még nem is a letelepedési kötvények, hanem a propagandában már (egy régi mumust előrántva) SOROSAID-nek nevezett támogatások a független médiának és a civil szervezeteknek.

Apró baleset, hogy az első nagy lebukó, aki amerikai pénzen lobbizott, Bayer Zsolt lett, miután Rácz András felidézte, hogy a lángszavú publicistát a 90-es években az amerikai Lockheed Martin repülőgép- és fegyvergyártó vállalat finanszírozta.