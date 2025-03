A több szempontból történelmi eredményt hozó pápai időközi választásról mostanáig elfelejtett beszámolni az MTI

Harmincöt év után először veszítette el a jobboldal a pápai önkormányzatot, miután a vasárnapi időközi választáson az ellenzék jelöltje, Kerti Györgyi a szavazatok több mint háromnegyedét elnyerve mandátumot szerzett. A polgármesteri posztot már tavaly elbukta a kormánypárt, miután a DK-s Grőber Attila nyert Kövér László és Gyurcsány Ferenc városában. Erről akkor itt írtunk bővebben. Grőber akkor egyéni körzetben is győzött, de hiába került két jogon is a testületbe, csak egy szavazata volt. Mivel a testületben patthelyzet alakult ki, lemondott az egyéni mandátumáról, a helyére kiírt időközi választást tartották most, és az több szempontból is figyelemreméltó eredménnyel zárult.

Egyrészt az ellenzéki Kerti Györgyi győzelmével a képviselő-testületben is kisebbségbe került a kormánypárt, márpedig Pápán 1990 óta mindig jobboldali városvezetés volt. Másrészt nemigen emlékszünk olyan időközi választásra, ahol egy fideszes jelölt csak 24,6 százalékot kapott volna. És végül azt is érdemes megemlíteni, hogy bár az időköziken megszokott módon kevesebben mentek el most, mint a tavaly júniusi választáson – akkor 1363-an, most 1191-en –, Kerti több szavazatot kapott, mint akkor Grőber (898-at az akkori 724-gyel szemben), míg a Fidesz majdnem a szavazói egyharmadát elveszítette (az akkori 430-cal szemben 293 szavazatot kapott).

A nagy hírértékű eseményre mindazonáltal az úgynevezett közmédia egyetlen szót sem vesztegetett. Ha az MTI keresőjébe az „időközi” szót írjuk be, az utolsó találat egy február 28-i újbudai hír – a cigányokat szidó és náci indulót éneklő ellenzéki Tóth Márton képviselői mandátumról való lemondását és időközi választást sürget a Fidesz –, ha azt, hogy „pápa”, akkor egy hétfő hajnali lexikonszócikk a hamvazószerdáról, ha azt, hogy „grőber”, akkor egy DK-s közleményt leszámítva a tavaly júniusi választási eredmény híre. A hirado.hu egy rövid, ötmondatos, kontextus nélküli hírben számolt be az eredményről.

A kormánymédia más felületei sem viszik túlzásba az eredmény ismertetését. Csak az Indexen, a Mandineren és az Inforádió portálján találtuk meg a hírt, de az inforádiós és a mandineres címekből (Az ellenzék visszanyert egy kerületet az időközi önkormányzati választáson Pápán, illetve A DK-s polgármester által támogatott jelölt nyert a pápai időközi választáson) sem derült ki az, hogy ennek milyen jelentősége van, illetve hogy milyen sima vereséget szenvedett a Fidesz. Előbbi az Indexéből sem, utóbbi abból a címből legalább igen (Földrengésszerű győzelmet aratott az ellenzék jelöltje Pápán). A kormánypropaganda többi lapjában legfeljebb azt a vasárnap napközbeni hírt találtuk meg, hogy önkormányzati képviselőt választanak Pápán, este az eredményt már nem közölték.

Még a KESMA-hoz tartozó megyei hírportál, a Kisalfold.hu sem írta meg a választás eredményét,

az oldalon a „Grőber” szóra keresve egy 2023-as cikk az utolsó, a „Pápa” szóra pedig csak a katolikus egyházfő egészségi állapotáról szóló híreket találni.