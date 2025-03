Egy újabb átnevezés-mániás texasi republikánus ezúttal egy steaknek talált ki új nevet

Dan Patrick, Texas republikánus kormányzóhelyettese pénteken jelentette be a közösségi médiában, hogy a texasi szenátushoz fordul új törvényjavaslatával, ami egy minden texasi számára fontos kérdésben hozhat megoldást: nevezzék át az Amerika-szerte New York strip néven ismert steaket Texas strip steakre. Ezt az ételt eredetileg a manhattani Delmonico’s étteremlánc nevezte így el még az 1800-as években. Patrick így indokolta a javaslatát: „New Yorkban főleg tejhasznú tehenek vannak. Csak mert egy New York-i étterem nevezte el ezt a darabot New York strip-nek a 19. században, nem jelenti azt, hogy ennek így kell maradnia.” Illetve: „Ne a liberális New York kapja meg az elismerést keményen dolgozó texasi gazdáink helyett.”

photo_camera Baloldalon és jobboldalon is látható a New York strip steak alapanyaga. Fotó: SAUL LOEB/AFP

Ennek a marhaságnak természetesen semmi értelme nincs azon túl, hogy a hírekbe kerüljön a kormányzóhelyettes. Főleg azért, mert Texasban van olyan probléma, amely nyugodtan nevezhető történelmi jelentőségűnek: Az államban két hete az elmúlt harminc év legsúlyosabb kanyarójárványa tört ki, amikor huszonkét oltatlan gyermek és két oltatlan felnőtt fertőződött meg. Most már ott tart a dolog, hogy aznap, amikor Patrick a steakekről beszélt, helyi egészségügyi tisztviselők több mint 145 kanyarós esetet jelentettek Texasban. Az átnevezősdi azóta tart, hogy Donald Trump egy rendelettel megváltoztatta a Mexikói-öböl nevét Amerikai-öbölre.

(Guardian)