„Görcsoldódás van”, „rájöttek az emberek, hogy lehet nemet mondani a Fideszre”

Pápán nagy fölénnyel verték meg a Fidesz jelöltjét egy időközi választáson vasárnap. A tét az volt, hogy ki ülhet be a 3. választókörzetből az önkormányzatba önkormányzati képviselőként, és hogy ezzel meglesz-e a polgármester mögött álló erőknek a többségük a testületben.

A körzetet a "rendes" választásokon 2024-ben az ellenzéki támogatottságú Grőber Attila nyerte, aki ezzel párhuzamosan a polgármester-választáson is győzött. Ám mivel a dupla győzelme ellenére is csak egy szavazati joga volt a testületben, 7-7-es patthelyzet alakult ki a Fidesz és a polgármesterrel szavazók között, úgyhogy Grőber lemondott a képviselői helyről, úgy kalkulálva, hogy egy időközin aratott győzelemmel egy plusz ember beülhet a testületbe, és meglesz a stabil többség. A kockázatvállalás bejött.

A vasárnapi győzelem legfontosabb adatai röviden:

898 szavazatot kapott az ellenzéki vállalkozó-aerobicoktató, az ősszel egy másik körzetben épphogy csak vereséget szenvedő Kerti Györgyi, és 293-at a fideszes iskolaigazgató, Heizer Zoltánné.

2024-ben ugyanitt 724 szavazatot kapott Grőber, 430-at a fideszes jelölt, Kovács Ferenc, és további 209 szavazatot hozott el egy független és egy Mi hazánkos jelölt.

Érdemes visszaidézni azt is, hogy ebben a választókörzetben mi lett a 2024-es EP-választások eredménye, az ugyanis lehámozza a helyi személyi szimpátiákat a pártpreferenciákról. Ez a körzet három szavazókörből áll, ezekben a Fidesz 45, 41 és 37 százalékot kapott, összesen 564 szavazatot szerezve. Minden más lista összesen 806 voksot kapott.

Időközihez képest magas lett a részvétel, 57 százalék. 2024 nyarán 64,84 százalék volt. Most 1202, akkor 1387 ember szavazott.

Vagyis az látszik, hogy itt a Fidesz helyi embereinek támogatottsága már 2024-ben is egy kicsit kisebb volt a Fidesz párttámogatottságánál, de ez a mostani adat ahhoz képest is nagy visszaesés. Eközben az ellenzék erősödött, be tudta csatornázni az összes korábbi nem fideszes szavazatot - nem csoda, hogy a tiszás Facebook-csoportokban most többen is arról posztolnak, hogy Pápa megmutatta, 1-1 ellen kiállva igenis legyőzhető a Fidesz.

Eltűnő apátia

Grőber Attila polgármester a 444-nek azt mondta, a folyamatokhoz látni kell, hogy az elmúlt választásokon folyamatosan zárult az olló az egyre kisebb arányban vezető Fidesz és a feljövő ellenzék között, ez 2024-ben jutott el odáig, hogy átbillent, és megnyerték a helyi választást. "Ez jelezte, hogy Pápán komoly politikai hangulatváltás van, tapintható volt a változás", mondta Grőber.

Szerinte aztán ami októbertől történt, az igazolta a törekvést, hogy más politikai légkört akar teremteni, sikerült például a költségvetést is stabil többség nélkül, párbeszéddel elfogadtatnia. Így jött el ez a mostani időközi. „Tudtuk, láttuk, hogy a szimpatizánsaink fontosnak tartják a választást, de a számok alapján a független szavazatokat is nekünk sikerült elhozni, és korábbi fideszesek is átszavaztak", mondta Grőber.

Hogy mindebből le lehet-e vonni bármiféle következtetést egy általános közhangulatra, azzal Grőber óvatos lenne, főleg, hogy januárban a nagyobb időköziken még fideszes győzelmek születtek, de szerinte az mindenképpen látszik, hogy az elmúlt időszakban nőtt az emberek politikai aktivitása. „A Fidesz szövetsége az apátia, és úgy néz ki, ez most eltűnőben van. Görcsoldódás van" , fogalmazott.

Szerinte a politikai mandátumért mindenkinek meg kell küzdenie, és aki azt gondolja, hogy neki az jár, az elveszíti a közösségét. "Mi ebben a közvetlenségben, az emberek megszólításában voltunk jók", mondta.

Marton Sándor, a Mi Hazánk önkormányzati képviselője, aki egyébként konstruktív ellenzékiként sokszor a polgármesterrel szavaz, úgy véli, hogy az eredményben nagy szerepe van Áldozó Tamás fideszes politikus, 2024-es polgármesterjelölt személyes elutasítottságának, aki ugyan formálisan visszalépett a városi politikától, valójában a háttérben erősen dolgozott a kampányon, bizonyos álneves Facebook-profilok mögött is őt sejtik sokan. Marton úgy véli, a fideszes jelölt, Heizer Zoltánné személyén nem múlt az eredmény, szerinte ő nem volt rossz jelölt.

Szerinte a pápai közhangulatban benne volt a végeredmény, de az arány, a megsemmisítő vereség nem, erre senki nem számított. Egy vasárnap késő esti gyorsértékelő videójában egyébként Grőber azt mondta, ő 60-40-re számított.

A győzelem arányára vonatkozó kérdésünkre Marton azt mondta, az, hogy 2024-ben sehol sem volt ennyire nagy arányú az ellenzéki győzelem, mutat egy olyan tendenciát, hogy az emberek rájöttek, hogy lehet nemet mondani a Fideszre.

Az állami hírügynökség, az MTI nem törte magát, hogy beszámoljon az ellenzéki győzelemről, hétfő délutánig sem sikerült hírt adniuk róla.