III. Károly hétfőn fogadja Justin Trudeau-t, aki főleg a szuverenitásról tárgyalna

Hétfőn fogadja III. Károly brit uralkodó és egyben kanadai államfő a kanadai miniszterelnököt. Justin Trudeau a londoni tárgyalása előtt azt mondta: a megbeszélésen főleg a kanadai szuverenitás védelméről lesz szó azután, hogy Donald Trump amerikai elnök nemrég az országról mint az USA 51. államáról beszélt.

Károly király a múlt héten hívta meg Trumpot egy hivatalos nagy-britanniai látogatásra, a meghívást Keir Starmer miniszterelnök a világsajtó előtt az Ovális Irodában tartott találkozón adta át. A kanadai kormányfő feltehetően azt szeretné elérni, hogy Károly is kiálljon a Trumppal folytatandó megbeszélésén a kanadai függetlenség mellett.

„Alig várom, hogy holnap leülhessek Őfelségével, és mint mindig, most is a Kanada és a kanadaiak számára fontos ügyeket fogunk megvitatni. Elmondhatom, hogy most a kanadaiak számára semmi sem tűnik fontosabbnak, mint kiállni szuverenitásunk és nemzetként való függetlenségünk mellett” – mondta Trudeau újságíróknak.

Trudeau-t Trumpnak Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel való találkozójáról is kérdezték. „Zelenszkij mellett állok” – mondta. (Reuters)