Még 2018-ban díjat adományozott a Parragh László vezette iparkamara Matolcsy Györgynek, aztán valamiért nem adták át neki

A sajtóközlemények általában a világ legunalmasabb írásai, ezerből kilencszázkilencvenkilenc felér Harrach Péter bármelyik parlamenti felszólalásával. Ezért is üdítő olvasmány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) hétfő délelőtti sajtóközleménye, amely a szürke külső mögött-alatt (az e-mail tárgya: „MKIK_sajtóközlemény-Mercur_Díj_Dr._Matolcsy_György_részére_20250303”) a nap hírét rejtette.

Azt, hogy a kamara „múltbeli tevékenységének átvilágításakor fény derült arra, hogy az MKIK elnöksége még 2018 márciusában elnökségi határozattal Mercur Díjat adományozott Dr. Matolcsy Györgynek, amely határozatot sajnálatos módon nem hajtották végre”. Tehát egy évvel azután, hogy Parragh Bianka, az akkori MKIK-vezér Parragh László felesége bekerült a Matolcsy György vezette MNB monetáris tanácsába, Parragh Lászlóék díjat adtak Matolcsy Györgynek. Akik akkor még nagyon jóban voltak.

photo_camera Parragh és Matolcsy 2017 októberében - itt még nagy volt az összhang Fotó: Soós Lajos/MTI/MTVA

Vagyis épp ez az, hogy nem adtak, csak odaítélték neki, átadni viszont történetesen elfelejtették. A kamara 2018. március 22-i elnökségi határozata így szólt: „Az MKIK Elnöksége Dr. Matolcsy Györgyöt, a jegybank elnökét Mercur Díj elismerésben részesíti a gazdaságpolitikát és gazdaságfejlesztést irányító miniszterként, az utóbbi időszakban a jegybank elnökeként végzett munkásságáért, különös tekintettel a nevével fémjelzett növekedési hitelprogramra, amely óriási szerepet játszott a gazdaság stabilizálásban.”

Az oklevél elkészült, aláírta Parragh, a Mercur-szobrot is legyártották, de aztán az egész valahogy nem került átadásra. Sőt, idővel Parragh és Matolcsy viszonya csúnyán megromlott, a 2022-23-as, árfolyamválsággal is fenyegető, recesszióba torkolló inflációs krízis idején többször egymásnak rontottak, ha csak a szavak szintjén is.

A viszonyuk 2023 őszén mérgesedett el, amikor Parragh László keményen beszólt Matolcsy Györgynek, kijelentve, hogy a jegybank és annak elnöke nem ért az infláció kezeléséhez, és azt is felvetette, hogy érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy az állam elvegye az MNB ingatlanjait. Az MNB erre válaszul azt írta, hogy Parragh kellő szakmai tudás hiányában és minden előzetes tájékozódás mellőzésével támadja a jegybanki monetáris politikát, hozzá nem értéssel és tárgyi tévedésekkel vádolva a kamarai elnököt. Tavaly januárban egy jegybanki tanulmány szerzője a „valótlanságokra épülő”, „legfeljebb hangulatkeltésre jó” állítások veszélyeiről írt, és ezekre „jó példaként” említette Parraghot, akinek áprilisban a parlamentben maga Matolcsy is odaszúrt egyet.

Szóval novemberig, míg Parragh élére Nagy Elek nem került a kamarában, egyre távolabb és távolabb került Matolcsytól az a Mercur-szobor. Most viszont a korábban Varga Mihálynak nagyot hálálkodó kamara pótolja ezt a mulasztást: „tekintettel arra, hogy az elnökség határozata a mai napig érvényben van, az MKIK új vezetése úgy döntött, hogy Dr. Matolcsy György leköszönő jegybank elnök részére most átadja a rangos díjat” – írják a közleményben.