Orbán egy dolgot kaphat Trumptól: szabadabb kezet abban, hogy elhallgattassa a kritikus hangokat

Donald Trump kormánya irtózatos sebességgel építi le az amerikai államot és a szabályokon alapuló világrendet, de úgy tűnik, nincs terve arra, hogy mit kellene építeni helyette. Inkább improvizál, és mint mindig, zsigerből dönt.

A mögötte álló négy nagy csoport különböző irányokba húzza, arra hallgat, aki éppen a legjobban nyomul vagy leghangosabb. Negyven éve meggyőződése, hogy Amerikát csak kihasználják a szövetségesei. Európa és Amerika viszonyában már valószínűleg hosszú ideig helyrehozhatatlan törést okozott, a globalizáció is véget ért az eddig ismert formájában. Veszélyesebb, bizonytalanabb korszakba lépünk, ami valószínűleg azzal is jár majd, hogy a jólét is csökken. Ebben a világban inkább a nyers erő számít, a kisebb országoknak nem osztanak lapot. És hogy ez miért jó Magyarországnak? Egyáltalán nem jó neki. Orbán Viktornak annyiban lehet jó, hogy senki sem fog a kezére csapni, ha keményebb eszközökkel próbálja elhallgattatni az ellenzéki, kritikus hangokat. Orbán Krisztián közgondolkodó az Egyesült Államok 47. elnökének első két hónapjáról. (A beszélgetés még a botrányos Zelenszkij–Trump találkozó előtt készült.)

(Orbán Krisztián legutóbb november közepén, alig néhány nappal az elnökválasztás után elemezte a 444-en, mi várható a második Trump-kormánytól, és a legfontosabb irányokat elég jól belőtte: hogy Trumpék felrúgják az USA dominálta, szabályalapú, liberális nemzetközi rendet, helyette a nyers erőre és kétoldalú dealekre alapuló, labilis világ jöhet, amiben az amerikaiak megpróbálják gazdasági előnnyé konvertálni katonai erejüket, és a szövetségeseikkel megfizettetni az amerikai védelem árát.)

A beszélgetés menete:

01:35 Előbb van az akció, utána nézik meg, mi volt a hatása. Move fast, break things. Az Uber sem foglalkozott azzal, hogy törvényeket sért. Fake it, till you make it.

04:35 Nincs mesterterv. Valami irányvonal van Trump fejében talán. A MAGA mozgalom négy ága.

07:20 A technolibertáriusok Muskkal az élen le akarják építeni az államot, és digitális megoldásokkal helyettesíteni, amit lehet. Az AI megold mindent.

12:20 Trump már negyven éve azt gondolja, hogy Amerikán csak nyerészkednek a szövetségesei.

17:00 Ilyen eszközökkel csak rombolni lehet. Ebből egyensúlyi helyzet, stabil rendszer nem lesz. A globalizáció törékeny, és össze is fogják törni.

19:30 Az új világban kisebb lesz a jólét, az erősebbek többet A kisebb országoknak kevesebb lapot osztanak.

21:00 Túléli-e a NATO? Az oroszok tesztelik majd, működik-e még az ötös cikkely.

24:20 Merz talán már úgy kalkulál, hogy Trump nem tartaná az ötös cikkelyt. Honnan lesz pénz európai védelmi rendszerre?

27:00 Az amerikai szó egyre súlytalanabb.

29:00 Csak az európai légvédelmi rendszer 500 milliárd euróba kerülne.

31:25 Jelenleg egyetlen európai hadsereg képes megállítani az oroszokat: az ukrán. Magyarország védelmét Ukrajna biztosítja.

33:30 Az európai fegyverkezési program berúgná a gazdasági konjunktúrát.

39:20 Az oroszok szerint nekik joguk van a mi sorsunkba beleszólni.

40:30 Az is csak illúzió, hogy Trump mindig valami nagyon ravasz terv alapján tárgyal. Sokszor bénázik.

42:00 Ennek az ember a fejében 1987 óta ez a lemez forog.

43:10 J. D. Vance: Az nem demokrácia, ahol nem lehet uszítani.

45:20 Eddig Kína a legnagyobb nyertes.

47:30 Az amerikaiak iránti bizalom megrendült, európai fejekben újra megfordulhat, hogy Kínával kéne kooperálni. A spanyolok már föl is vetették.

50:00 Ukrajna után mennyire kell attól félni, hogy eladják Tajvant?

52:00 Az USA egyértelműen a plutokratikus irányba indult, Elon Musk vezetésével.

53:15 Tényleg azt gondoljuk, hogy Trump tudta, mi az az USAID, mielőtt Musk kinyírta?

54:00 Trump nem tisztel tekintélyt, szabályt, törvény, tudást. A felkészítő anyagokat sem olvassa el.

57:30 Ebből nem lesz autokrácia.

59:30 Lehet nekünk ebből bármi jó? Miért tette ilyen fontosnak Orbán Viktor a magyar közvélemény számára Trump győzelmét?

61:00 Amerika a harmadik legnagyob exportpiacunk. A padlón lévő magyar iparba még belerúg az amerikai vám.

64:00 Egyetlen dolgot kaphat Trumptól: szabadabb kezet a kritikus hangok elhallgattatására.

68:00 A Trump-féle plutokrácia csak mélyíti a válságot.

69:00 Autokratikus válasz az elmagányosodásra: sérelemközösség. Haragudni valakikre.

71:00 Feladat: az európai életmód megmentése. Itt ne lehessen uszítani. Ne lehessen minden techcégnek hozzáférése minden adathoz.

72:00 A plutokratikus rend szükségszerűen átmeneti.

