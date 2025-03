Apja próbálja a bíróságon megakadályozni egy spanyol nő eutanáziáját

Egy fiatal nőnek – Spanyolország első ilyen jellegű esetében – tanúskodnia kell a bíróságon, hogy meggyőzze a bírót: apja akarata ellenére engedélyezze neki az önkéntes halált.

A 23 éves nő, aki véget akar vetni az életének, paraplégiás lett egy 2022-es öngyilkossági kísérlete miatt elszenvedett sérülései miatt. (A paraplégia egy gerincvelő-sérülés, amely megbénítja az alsó végtagokat.)

A nő döntését a katalóniai regionális kormány is támogatja, miután egy helyi eutanáziai garancia- és értékelő bizottság 2024 júliusában egyhangúlag jóváhagyta a kérését.

Az eutanázia egy személy életének szándékos megszüntetését jelenti a szenvedés enyhítése érdekében: lehet önkéntelen (például ha valaki kómában van, és nem tud beleegyezést adni) vagy önkéntes, mint ebben az esetben.

A nő eredetileg augusztusban halt volna meg, de az eljárást az utolsó pillanatban felfüggesztették apja jogi kifogásai miatt, amiket a Keresztény Ügyvédek (Abogados Cristianos) nevű kampánycsoport is támogatott.

„Úgy érzem, a családom nem ért meg, egyedül és üresnek érzem magam, ez a helyzet hatalmas szenvedést okoz számomra”

– mondta a nő az üggyel kapcsolatos dokumentumok szerint, amiket a spanyol média idézett.

A katalán kormány jogi képviselete szerint „nem mutattak be semmilyen tudományos vagy szakértői bizonyítékot, ami ellentmondana annak a számos orvosi jelentésnek, ami támogatja a döntést [az eutanáziáról]”.

De a nő apja azt állítja, a lánya személyiségzavarban szenved, ami befolyásolja az ítélőképességét, és „az állam kötelessége megvédeni az emberek életét, különösen a legkiszolgáltatottabbakét, ahogyan ez a mentális egészségi problémákkal küzdő fiatalok esetében is van”. Azt is állította, hogy lánya jól reagált a rehabilitációs kezelésre. A jogi képviselője azt is felhozta, hogy a fiatal nő már többször meggondolta magát az eutanáziát illetően.

Az ügyészség nem foglalt állást az ügyben, hanem arra kérte a bírót, hogy hallgassa meg a szakértők és a nő véleményét, mielőtt döntést hoz. A barcelonai bíróságon tanúskodik az eutanáziát értékelő bizottság egyik tagja, egy neurorehabilitációs szakember és egy pszichiáter is.

Spanyolországban 2021-ben vezették be az eutanáziatörvényt, de ez az első eset, amikor ilyen ügyben bírónak kell döntenie. Tavaly egy barcelonai bíró elutasította a fellebbezését egy férfinek, aki meg akarta akadályozni az 54 éves fia eutanáziáját, miután azt az értékelő bizottság jóváhagyta. (BBC)