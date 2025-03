J. D. Vance állítja, nem a britekre és a franciákra gondolt, amikor arról beszélt, hogy olyan országok küldenének 20 ezer katonát Ukrajnába, amik 30-40 éve nem háborúztak

J. D. Vance sikeresen magára haragította az Egyesült Királyságot. Az amerikai alelnök ugyanis hétfő esti, Fox Newsnak adott interjújában arról beszélt, hogy Franciaország és az Egyesült Királyság is csak egy találomra kiválasztott ország, ami 30-40 éve nem vívott háborút.

Egészen pontosan a következőképpen fejezte ki magát:

„ha valódi biztonsági garanciákat akarunk, és ténylegesen biztosítani akarjuk, hogy Vlagyimir Putyin ne támadja meg újra Ukrajnát, akkor a legjobb biztonsági garancia az, hogy az amerikaiaknak gazdasági fellendülést biztosítunk a jövő Ukrajnájában. Ez sokkal jobb biztonsági garancia, mint 20 ezer katona egy találomra kiválasztott országból, ami 30 vagy 40 éve nem vívott háborút.”

photo_camera J. D. Vance Fotó: ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP

Miután pár napja Keir Starmer brit miniszterelnök és Emmanuel Macron francia elnök közös ukrajnai béketervvel állt elő, Starmer pedig azt is kijelentette, hogy kész brit békefenntartókat küldeni Ukrajnába a békemegállapodás megvédésére, félreérthetetlen volt, hogy melyik országokra gondol az amerikai alelnök.

Vance nyilatkozata hatalmas felháborodást váltott ki az Egyesült Királyságban. A brit hadsereg ugyanis a 2003-as iraki invázióban és a 2001-es New York-i terrortámadás után indított afganisztáni misszióban is segítette az Egyesült Államokat. Vance-t több brit parlamenti képviselő és volt miniszter is bírálta, Johnny Mercer volt veteránügyi miniszter egyenesen bohócnak nevezte az alelnököt.

Időközben Vance is újra megszólalt az ügyben. Azt írta az X-en, hogy tisztességtelenül vádolják, mert az interjúban sem a briteket, sem a franciákat nem említette meg. Ugyanakkor szerinte ki kell mondani, hogy vannak más országok, amik úgy ajánlják fel az ukrajnai rendezésben való részvételüket, hogy sem háborús tapasztalatuk, sem megfelelő katonai felszerelésük nincs hozzá.

Az ügyre a brit kormány is reagált. A miniszterelnök szóvivője azt mondta, nem tartják tiszteletlennek Vance nyilatkozatát, ugyanakkor fontosnak tartják kifejezni a brit katonák iránti csodálatukat. Sokan ugyanis úgy haltak meg, hogy a szövetségeseikkel, többek között az amerikaiakkal harcoltak együtt. (via Daily Mail, Sky News)