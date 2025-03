Több nőnek is bántódása esett a szerbiai parlamenti káoszban

A keddi ülés napirendjének elfogadása után nem sokkal dulakodás tört ki a szerbiai parlamentben, a képviselők tojással dobálták egymást, sőt néhány ellenzéki füstbombákat is aktivált.

Később derült ki, hogy a káosz annál is nagyobb volt, amilyennek elsőre látszott.

Zlatibor Lončar egészségügyi miniszter bejelentette, hogy a 64 éves Jasmina Obradović képviselő agyvérzést kapott. Ana Brnabić házelnök szerint Obradović akkor kapott agyvérzés, amikor villanógránát robbant a teremben. Lončar szerint az orvosok mindent megtesznek a képviselőasszony eletéért, de az állapota jelenleg kritikus. Jasmina Obradovićot meglátogatta Aleksandar Vučić államfő – írja a Szabad Magyar Szó.

photo_camera Jasmina Obradovićot viszik a mentőhöz Belgrádban. Fotó: ANDREJ ISAKOVIC/AFP

Az ülésen a várandóssága nyolcadik hónapjában lévő, kormánypárti Sonja Ilić is megsérült, illetve Jasmina Karanac is, akit fejbe dobtak egy üveggel, ahogy az a Nova felvételén is látható.

Az ülésnek, amit fúvós hangszerekkel és kereplőkkel is igyekeztek megzavarni, a történtek ellenére is folytatták a közvetítését.

Szerbiában hónapok óta tömegtüntetéseket tartanak Vučić és a kormány ellen. A demonstrációk azután kezdődtek, hogy tavaly novemberben leszakadt az újvidéki vasútállomás előteteje, 15 ember halálát okozva. A legutóbbi, szombati tüntetésen több tízezren vettek részt.