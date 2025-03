Trump döntésére válaszul Kanada vámokat vet ki amerikai termékekre

Justin Trudeau kanadai miniszterelnök hétfő este közölte, hogy az amerikai vámokra válaszul kedd déltől ők is ellenintézkedéseket léptetnek életbe – írja a Reuters.

Kanada azonnali hatállyal 25 százalékos vámot vet ki a 30 milliárd kanadai dollár - ez körülbelül 20,8 milliárd amerikai dollár - értékű amerikai importra, de további döntések is várhatók még.

Az intézkedések addig maradnak érvényben, amíg az Egyesült Államok nem szünteti meg a Kanadával szembeni vámokat.

Az ellenintézkedések első szakasza egy 1256 termékből álló listára vonatkozik, például a narancslére, mogyoróvajra, borra, szeszes italokra, sörre, kávéra, háztartási gépekre, ruházati cikkekre, cipőkre, motorkerékpárokra, kozmetikumokra, valamint cellulóz- és papírtermékekre.

A kanadai kormány konzultációkat indít az érintett ágazatokkal és a nyilvánossággal a megtorló vámok második szakaszáról, ami már az autókat és teherautókat, az acél- és alumíniumtermékeket, a gyümölcsöket, a zöldségeket, a marhahúst, a sertéshúst, a tejtermékek és repülőgépipari termékeket is érintheti.

photo_camera Fotó: ARTUR WIDAK/NurPhoto via AFP

Trudeau azt mondta, Kanada nem vámjellegű intézkedéseket is fontolgat, amik a kritikus ásványi anyagok kereskedelmére, az energiaellátásra és más gazdasági partnerségekre vonatkozhatnak. Az energiaügyi miniszter szerint az egyik lehetséges intézkedés az ásványi anyagokra kivetett exportvám bevezetése. A kormány továbbá lépéseket fog tenni annak érdekében, hogy enyhítse az intézkedések kanadai munkavállalókra és vállalkozásokra gyakorolt hatását.

Donald Trump a múlt héten jelentette be, hogy életbe fognak lépni a Mexikóra és Kanadára kivetett import vámok. Ezek 25 százalékos díjat jelentenek minden mexikói és kanadai exportra, valamint további tíz százalékot számolnak fel az eddig is már tíz százalékos vámmal sújtott kínai árukra. Egy másik posztban pedig arra utalt, hogy április 2-tól a mezőgazdasági importra is vetnek ki további vámokat.

Arra hivatkozott, hogy ezek az országok még mindig nem tesznek eleget az Egyesült Államokba irányuló drogáradat megállításáért. Miután Trump belengette a vámot, Mexikó és Kanada is igyekezett felvenni a kesztyűt a drogkereskedelemmel szemben.