Trump tényleg berobbantotta a kereskedelmi háborút, és az USA szövetségesei mellett az amerikaiak fizethetik meg az árát

Donald Trump másodjára már nem blöffölt, és tényleg 25 százalékos vámot vetett ki a Kanadából és Mexikóból érkező termékekre.

Ezzel az országa két hagyományos szövetségesét támadta meg, ráadásul két olyan gazdaságot, melyek rendkívül mélyen integrálva vannak az amerikai gazdaságba is. A tőzsdék eséssel reagáltak a hírre, és az előrejelzések szerint nemcsak a kanadai és a mexikói, de az amerikai gazdaság is meg fogja sínyleni a lépéseket.

Újabb 10 százalékos vámot kaptak a kínai termékek is, mire válaszul Peking azonnal ellenvámokat jelentett be.

Hétfőn Donald Trump amerikai elnök az Egyesült Államok több szövetségesére is rárontott. A kevésbé meglepő lépése az volt, hogy felfüggesztette az Ukrajnának szánt katonai segélyek kiutalását. A három éve brutális háborúban védekező ország számára ez komoly csapás lehet, de látva, hogy beiktatása óta Trump és alelnöke, JD Vance hogyan vette fel az orosz narratívát háborúval kapcsolatban, sokan számítottak erre a lépésre, főleg a múlt pénteki, fehérházi jelenetek óta.

Trump szövetségesekkel szembeni meglepőbb húzása az lett, hogy végül tényleg kivetette a 25 százalékos vámot mindenre, ami Kanadából és Mexikóból érkezik az Egyesült Államokba (kivételt csak a kanadai energiahordózók jelentettek a 10 százalékos vámjukkal.) Trump a beiktatása óta fenyegetőzött ezzel, de sok elemző meggyőződése volt, hogy ez csak amolyan zsarolós stratégia a részéről, és mint ahogy január végén is láthattuk, az utolsó pillanatban majd valamiféle megállapodásért cserébe ismét felfüggeszti majd a vámok kivetését.

Kanada és Mexikó ugyanis nem csak az Egyesült Államok két fontos szövetségese, de mellette rendkívül fontos kereskedelmi partnere is. A három gazdaság millió szállal kapcsolódik össze, és az elmúlt hónapokban gyakorlatilag nem lehetett olyan közgazdászt találni, aki azt mondta, hogy az általános, 25 százalékos védővámnak lenne bármiféle értelme. Ahogy abban is teljes szakmai konszenzus van, hogy az intézkedést nemcsak a mexikói és a kanadai gazdaság fogja megsínyleni, hanem az amerikai is.

Nem véletlen, hogy a konzervatívokkal és Trumppal is amúgy sokszor szimpatizáló Wall Street Journal véleményrovatának szerkesztőségi jegyzetében az amerikai történelem legostobább vámjainak nevezték a hétfőn kivetett vámokat, amivel Trump nemcsak az ország barátait sújtja, hanem az amerikai fogyasztókat is.

Trump emellett további 10 százalékkal növelte a már eddig hatályban lévő vámokat a Kínából érkező termékekre, ami talán kevésbé meglepő, ismerve az amerikai elnök világképét, ugyanakkor ezzel kapcsolatban is gyakori vélemény, hogy a kínai válaszlépések miatt ez is az amerikai fogyasztókon is csattanhat majd.