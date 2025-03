A kanadaiak nem tudnak röhögni azon, hogy Trump az ötvenegyedik tagállammá tenné őket

Kanada nagyon komolyan veszi Donald Trump fenyegetését arról, hogy az ötvenegyedik tagállammá tenné az északi szomszédot. „Ez már nem vicc – mondta a BBC-nek Mélanie Joly kanadai külügyminiszter, aki szerint nem véletlen, hogy a két ország csapatainak hokimeccsein kifütyülik az amerikai himnuszt. – Meg vagyunk sértődve. Dühösek vagyunk.” A füttykoncert ugyanakkor nem az amerikai népnek szól, szerinte ők a kanadaiak legnagyobb barátai továbbra is.

photo_camera Híd a kanadai Windsor és az amerikai Detroit között Fotó: BILL PUGLIANO/Getty Images via AFP

A két ország éppen vámháborúban áll, bár senki sem tudja, hogy most éppen hányadán is állnak egymással. Az USA kedden vezette be a már január végén kilátásba helyezett 25 százalékos különvámot a Kanadából (és Mexikóból) érkező importra, de még aznap kijelentették: készek megszüntetni a különvámot, ha a két ország fellép a drogcsempészet ellen. Justin Trudeau kanadai miniszterelnök korábban azt mondta, hogy országa az USA-ba kerülő fentanil kevesebb mint egy százalékáért felelős.

Az ügyben Donald Trump szerdán várhatóan bejelent valamit.

A kanadai külügyminiszter szerint Washingtonból senki sem vette fel a kapcsolatot velük a tervezett vámokról, amiket Kanada egzisztenciális fenyegetésként él meg.

Trump egy hónappal korábban jelentette be a Kanadára és Mexikóra kivetett 25 százalékos vámokat, amiket március 4-re halasztott.