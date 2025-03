Döntött az amerikai Legfelsőbb Bíróság, fel kell oldani a USAID-támogatások befagyasztását

A Legfelsőbb Bíróság szerdán elutasította Trump elnök sürgősségi kérelmét, hogy a kormány kiadásainak csökkentésére irányuló erőfeszítései részeként közel 2 milliárd dollárnyi külföldi segélyt zároljanak, írja a New York Times. A kérelmet 5:4 szavazataránnyal utasították el, az eljáró bírónak pedig még tisztáznia kell, pontosan milyen kötelezettségeket kell teljesítenie a kormánynak.

A kormányzat január 20-án, Trump elnök első hivatali napján több ezer segélyprogramot állított le azzal az indokkal, hogy felmérjék, azok teljes mértékben összhangban vannak-e az Egyesült Államok külpolitikájával. A kedvezményezettek és más nonprofit szervezetek azonban megtámadták ezt a döntést, ami szerintük az elnöki hatalom alkotmányellenes gyakorlása. Úgy vélték, a források befagyasztása válságokat fog előidézni, világszerte veszélyeztetik a kritikus egészségügyi ellátást, vállalkozásokat tesz tönkre, és fokozhatják a politikai instabilitást.

Azután, hogy Trump leállította a USAID-programokat, a magyar kormány is úgy döntött, itt az ideje kideríteni, Magyarországon kik és mennyi támogatást kaptak Amerikából. A feladatra egy kormánybiztost is kineveztek, László Andrást (aki mellesleg a Megafon influenszere is volt), akinek feladata az, hogy az USA-ban feltárja a magyar érintetteknek kifizetett támogatásokat.