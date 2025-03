Magyarellenes késes támadás történhetett Pozsonyban

Még péntek éjjel késeltek meg Pozsony belvárosában. A rendőrség szerdán közölt részleteket a támadásról, ami szerint egy ismeretlen férfi lépett négy magyarul társalgó fiatalhoz a Šafárik tér sarkánál található gyorsbüfénél, és azt kérdezte tőlük, hogy Magyarországról jöttek-e. Erre az egyik fiatal szlovákul igennel válaszolt. Az ismeretlen férfi ezt követően kést szorított az egyik magyar nyakához, és megvágta. A kést a közelben eldobta, majd sietve elhagyta a helyszínt.

Egyre több forrás szerint magyarellenes támadás történt, amit a Napunk kérdésére a rendőrség nem is cáfolt, de nem is erősített meg, mindössze annyit közöltek, hogy garázdaság és testi sértés ügyében indult eljárás, és felmerült a szélsőséges bűncselekmény gyanúja is.

Az esetre a Magyar Szövetség is reagált, amely kapcsolatban áll a sértett családjával, és megerősítették az eddig nyilvánosságra került információkat a történtekkel kapcsolatban. Gubík László elnök és Őry Péter alelnök szerint a futballstadionokban gyakran elhangzó magyarellenes szólamok következménye lehet, hogy ilyen bűncselekmények fordulnak elő.

Magyar Levente, magyar külügyi államtitkár kedden a Facebookon osztotta meg, hogy – bár nem konkretizálta azokat, de – szerinte egyre több forrás erősíti meg a magyarellenes szándékot. Ezért szlovák kollégájához fordult, és kérte, hogy a lehetséges motivációkra is kiterjedő, alapos vizsgálat történjen az esettel kapcsolatban.