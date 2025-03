Magyar Péterben és Orbán Viktorban „konzervatív politikusként sok hasonlóság lehetne” – mondta Ruszin-Szendi Romulusz a HVG-nek adott interjújában, de valójában csak abban hasonlítanak, hogy mindketten szeretik a történelmet és a lecsót.

A volt vezérkari főnök, a Tisza Párt szakértője jobboldali embernek tartja magát, nem lép be a pártba, és nem lenne országgyűlési képviselő sem, nem is pályázott rá. Az esetleges kormányzati szerepvállalásra kitérő választ adott. „A Tiszában most nem pozíciókat, hanem feladatokat osztanak – mondta. – Én is kaptam egy feladatot, megbeszéltük Péterrel, hogy miben segítek. Mindenekelőtt ezt kell rendben megcsinálni.”

photo_camera A volt vezérkari főnök a Tisza Párt vásárhelyi országjárásán Fotó: Bankó Gábor/444

Beszélt a felmentése napjáról is. Családi nyaralás után ment jelenteni Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszternek, aki azzal fogadta, hogy reggel megjelent a felmentése a Magyar Közlönyben. A hírt úgy fogadta, mint „akit agyonvertek. Nem nagyon értettem. Jeleztem, hogy a törvény értelmében a felmentésemet nem látom reálisnak. Azt mondta, hogy az ő jogászai szerint rendben van. Akkor talán ki kell őket rúgni, mert nem értenek hozzá, feleltem.”

A menesztését azért is furcsállta, mert nem volt személyes ellentétje a miniszterrel.