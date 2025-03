Schmidt Máriáéknak is ki kell adnia az adatokat a NAIH elnöke szerint

“Ki kell adni az adatokat, akkor is, ha nem magyar nyelven kérik”

- mondta a NAIH, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke az atv.hu-nak. Péterfalvi Attila azután beszélt erről, hogy a Magyar Hang nagy mennyiségű, pénzügyi adatokra vonatkozó közérdekű adatigénylést kért Schmidt Mária alapítványától, a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítványtól, mire a Magyar Nemzet információi szerint Schmidt a Szuverenitásvédelmi Hivatalhoz fordult.

Schmidt Mária az ügyben állásfoglalást is kért a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnökétől, azt kérdezve: ki kell-e adni adatok sokaságát, ha „azokat jelentős részben külföldről finanszírozott szervezet, újság kéri”. Schmidt azt is felvetette a Lánczi Tamásnak címzett levelében, hogy nem sérti vagy veszélyezteti-e Magyarország szuverenitását, ha egy közfeladatot ellátó szervnek a tevékenységével kapcsolatos pénzügyi adatai „külföldi szervezetek kezébe kerülhetnek”.

Lánczi Tamás válaszában azt írta: a Hivatal már többször szót emelt az ellen, hogy a „külföldről finanszírozott politikai nyomásgyakorló szervezetek, így médiumok is, a magyar államtól és annak szerveitől nagy mennyiségű adatot nyernek ki, amelyet ellenőrizhetetlen külföldi adatbázisokba töltenek fel”. Ezáltal az adatigénylések nem a magyar állampolgárok tájékoztatását, hanem idegen hatalmak érdekeit szolgálják. A Magyar Nemzet úgy tudja, hogy ezért a Szuverenitásvédelmi Hivatal – ezt megakadályozandó – konkrét javaslatokat küldött a jogalkotónak.

Péterfalvi Attila a Tromsøi Egyezményt és a vonatkozó magyar törvényt idézve arról beszélt, hogy igen, akkor is „ki kell adni az adatokat”, ha azokat külföldről finanszírozott újság kéri. Sőt, azt mondta, „a közhatalmi szerv kezelésében lévő, közérdekű adatot tartalmazó iratokhoz” való hozzáférés joga „bárki számára biztosított”. Még azoknak is, akik nem magyarul adják be a közérdekű adatigénylést.

„Ezek nem érzékeny adatok, ez közpénz, a mi pénzünk”

– mondta Péterfalvi Attila.