Továbbra sem lépett az Állami Számvevőszék az Integritás Hatóság bűncselekményekkel gyanúsított elnökével szemben

„Az Állami Számvevőszék elnöke az Integritás Hatóság elnöke jogviszonyának megszüntetését célzó keresetet nem nyújtott be a bírósághoz. A kereset esetleges benyújtásáról haladéktalanul tájékoztatná az ÁSZ a közvéleményt.” Ezt válaszolta röviden az Állami Számvevőszék kérdésünkre azzal kapcsolatban, hogy megindította-e a közigazgatási pert Biró elmozdítása érdekében a testület elnöke.

Az Integritás Hatóságot (IH) 2022-ben hozták létre a kormánytól független intézményként. Ez volt az egyik feltétele a Magyarországgal szemben indított jogállamisági mechanizmus keretében indított eljárásban annak, hogy egyáltalán megkaphassuk a befagyasztott uniós pénzeket. Az IH vezetőinek kinevezése a szintén a kormánytól független Állami Számvevőszék hatásköre lett, ahogy most, hogy a bűncselekménygyanúval kérdésessé vált Biró IH-elnök pozíciójának jogszerűsége, szintén az ÁSZ elnökének hatásköre, hogy elindít-e egy közigazgatási pert, amely végső soron Biró menesztésével járna.

photo_camera Biró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke. Fotó: Németh Dániel/444

Amikor a 444 még a legutóbbi gyanúsítások előtt két nappal, február 11-én azt kérdezte Windisch Lászlótól, hogy az ÁSZ elnökeként miért vár azzal, hogy kezdeményezze az Integritás Hatóság elnökének leváltását, azt mondta, előbb részletes tájékoztatást kér az ügyészségtől. Azt szeretné megtudni, hogy pontosan mi alapozta meg a hivatali visszaélés gyanúját. Mai válaszuk arra utal, hogy ez az ügyészségi tájékoztatás immár csaknem egy hónapja várat magára.

Biró Ferencet, az Integritás Hatóság elnökét január közepén gyanúsították meg először jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel és hivatali visszaéléssel. Akkor annyit közöltek, hogy a megalapozott gyanú szerint Biró a saját szolgálati autója mellé egy másik autót is béreltetett az Integritás Hatóság (IH) vagyonának terhére, amelyet a felesége használt.

Pár hét múlva aztán kiderült, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség újabb bűncselekményekkel gyanúsítja. A nyomozásról még aznap megtudtunk részleteket, például azt, hogy Biró egy korábbi munkatársa tűnik fel egy cégnél, amely két egyforma összegű gyanús szerződést kötött a Hatóság brüsszeli képviseletének létrehozására. És azt is megtudtuk, hogy Biró családi ismerősét, Baranyi Tibor Imrét foglalkoztatta az IH-ban bruttó kétmillió forintos havi fizetésért. Baranyi amúgy a régi, szélsőjobboldali Vona Gábor tanácsadója volt a magyar „tradicionális iskola” egyik legismertebb szerzőjeként, aki a Hatóságnál olyan témakörökben tervezett oktatást, mint „A halál hagyományos és modern értelmezése és a létkorrupció összefüggései. A halál utáni exisztencia és az integritás helyreállítása”. Azóta azt is megtudtuk, hogy Biró korábban mentelmi jogért lobbizott Varga Judit igazságügyi miniszternél.

A hivatali visszaélés mellett így már összesen 87 millió forintra elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítja a nyomozó főügyészség Biró Ferencet. Mindez azt is jelenti, hogy ha a teljes összeg tekintetében bizonyítják az elnök bűnösségét, akkor az már a különösen nagy vagyoni hátrányt okozó kategóriába esik, így a büntetési tétele is nagyobb: két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés is megítélhető. Biró a gyanúsítás ellenére még mindig az IH elnöke, most tehát az Állami Számvevőszék vezetőjén, Windisch Lászlón múlik a sorsa. Az ő szerepéről ebben a cikkben írtunk bővebben. Biró állítja, nem követett el bűncselekményt, és panasszal élt ezen gyanúsítások ellen, de azt a Legfőbb Ügyészség elutasította.