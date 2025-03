Vámos amigók

Tavaszias jó reggelt kívánok! Megint itt a 444 napindító (de nem az egyetlen) hírlevele, benne az elmúlt nap fontosabb híreivel.

BELFÖLD

Magyar Péter az országjárásának hódmezővásárhelyi állomásán elmondta, hogyan győzhetik le a Fideszt, olyat tett Márki-Zayjal, amit más politikussal nem szokott, és elárulta, hiba volt-e kimaradni a tettrekészek koalíciójából.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Szijjártó Péter Trump-ellenes nyugat-európai szervezkedésről magyarázott Marco Rubiónak Washingtonban, a magyar külügyminiszter szerint „ha nem próbálnák az amerikaiak és az oroszok a tárgyalásokat sikerre vinni, akkor egész biztosan folytatódna a háború”. Szijjártó szerint Rubio nyitott volt, hogy Rogán Antal mihamarabb lekerülhessen a szankciós listáról.

A külügyi államtitkár miatt bekérették a boszniai magyar nagykövetet: Magyar Levente hétfői kijelentéseit, miszerint „a nyugati, gyarmati vircsaft” destabilizálja Boszniát, a helyi vezetés a belügyekbe való beavatkozásként értékelte.

A kábókormánybiztos szerint a jövőben a gyanúsítottnak kellene bizonyítania, hogy nem drogkereskedelemből szerezte a vagyonát, nem pedig a hatóságnak az ellenkezőjét.

GAZDASÁG

Korrigált a KSH, az év végén még a 0,2%-os GDP-növekedés sem jött össze: éves összevetésben csak 0,1 százalékkal bővült, az év egészében 0,6 százalékkal nőtt GDP, vagyis a magyar gazdaság 2024 végén még mindig a 2022-es szint alatt volt.

photo_camera Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Elkészült kistelepülések önvédelmének jogának megágyazó Alaptörvénymódosítás vázlata: ingatlanvásárlási tilalommal és különadókkal védekezhetnek a települések a betelepülők ellen.

Karácsony Gergely szerint ellentétes az önkormányzati pénzügyi autonómiával, hogy csak az állam tarthatja magánál a települések megtakarításait.

Április 23-ra sztrájkot hirdetett a közszolgálati dolgozók szakszervezete.

Guller Zoltán lett a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatója, de megtartja a pozícióját a Magyar Turisztikai Ügynökségnél is.

A kormány közel 500 millió forinttal segíti meg a Haladást.

TRUMPLAND

Trump szünetelteti az Ukrajnának nyújtott katonai segélyt, és az oroszok elleni szankciók enyhítését tervezi. Az ukrán elnök emiatt már békülékeny hangon üzent az Egyesült Államoknak.

photo_camera

Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

Még a jobboldali sajtó is az USA történetének legostobább vámjának nevezi a Kanadára és Mexikóra kivetett vámokat, mert ha Trump nem hátrál meg, nemcsak a kanadai és mexikói, de az amerikai fogyasztók is érezni fogják a következményeket. (Közben a BlackRock 23 milliárd dollárért felvásárolja a Panama-csatorna mindkét oldalán lévő kikötőket.) Válaszként Kanada és Kína is vámokat vet ki amerikai termékekre, a kanadai miniszterelnök keményen bírálta Trumpot a nemzetközi vámháború miatt.

Több mint egy hónapja tartanak fogva egy német turistát az amerikai bevándorlásiak, pedig ott volt a német útlevele és a vízummentességéről szóló igazolása is, amivel beléphetett az országba, illetve nála volt a Berlinbe szóló jegyének másolata is.

Trump kérésére Putyin beleegyezett, hogy segítsen az amerikaiaknak megállapodni Teheránnal az iráni nukleáris programról.

Trump megvon minden szövetségi támogatást attól az egyetemtől, ami engedélyez „illegális tüntetéseket”.

J. D. Vance azt állítja, nem a britekre és a franciákra gondolt, amikor arról beszélt, hogy olyan országok küldenének 20 ezer katonát Ukrajnába, amik 30-40 éve nem háborúztak.

Trump Ukrajna-politikáját látva sok tajvani attól tart, hogy az USA elengedheti Tajvan kezét.

EURÓPA

Von der Leyen 800 milliárd eurós fegyverkezési programot hirdetett, az Európai Bizottság elnöke szerint „a kérdés már nem az, hogy Európa biztonsága valóban veszélyben van-e”, hanem hogy Európa készen áll-e arra, hogy határozottan cselekedjen.

photo_camera Fotó: NICOLAS TUCAT/AFP

A magyar kormány bojkottja miatt nem tud az EU fegyvert adni Ukrajnába, de az európai védelmi óriáscsomag így is segíthet Kijevnek: a Kremllel tárgyaló Fehér Ház cselekvésre késztette Európát, Magyarország viszont kimarad az új biztonsági keretekből.

PODCAST

A 444 élő podcastfelvételén a feje tetejére állt világrend árnyékában az orosz-ukrán háború kilátásairól beszélgetett Takács Lili újságíró Takács Márk katonai elemző és Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel.