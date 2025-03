„A kapca Moszkvában is csak kapca, használják, amikor jólesik, de előbb-utóbb eldobják” – a távozó szlovák nagykövet úgy kiosztotta Ficót, hogy az Orbánnak is fájhat

Terjedelmes, szlovákul több mint húszezer betűnyi Facebook-posztban búcsúzott el londoni állomáshelyéről Ondrejcsák Róbert, Szlovákia volt nagykövete, akinek visszahívását már októberben bejelentette Robert Fico, de maga a lépés csak most történt meg. A bejegyzésben – ami a DennikN magyar nyelvű kiadása, a Napunk teljes terjedelmében lefordított magyarra – a magyar nemzetiségű diplomata nemcsak a távozását jelenti be, de kontextusba is helyezi az eseményeket.

Ondrejcsák súlyos kritikát fogalmaz meg a Fico hatalomra kerülésével oroszpártivá vált szlovák külpolitikáról. Olyan kritikát, ami sok tekintetben Orbán Viktornak is szólhat.

A bejegyzés főbb állításait a szlovákiai Új Szó magyar nyelvű hírportál cikke is kiemelte. Eszerint a volt londoni nagykövet úgy érzi, hogy az utóbbi négy évben jelentősen sikerült javítani a szlovák–brit kapcsolatokon, és sokáig rendszeresen meghívást kapott olyan informális diplomáciai egyeztetésekre is, amelyek során fontos információkat cserélnek és meghozzák a valódi döntéseket Európa jövőjéről. Azonban „ez az utóbbi hónapokban sajnos megszűnt. Csak a megdöbbenés maradt, hogy a hivatalos képviselőink miket mondanak és csinálnak” otthon, Szlovákiában.

Az ország nyugati szövetségesei nem értik, miért megy szembe a kormány Szlovákia érdekeivel, hogyan képes könnyedén veszélybe sodorni saját jövőjét, akár gazdasági, politikai, stratégiai vagy biztonsági szempontból. Szerinte a négy égtáj felé történő politizálás – itthon gazdasági semlegességként lehet ismerős – nem más, mint egy üres szlogen, a valódi értékeink elárulása.

Márpedig azt, aki saját értékeit elárulja, senki nem tiszteli, „még Oroszország sem”. Ondrejcsák szerint

„hiába mondják nekünk, milyen szuperek vagyunk, ha közben hasznos idiótáknak, rongynak néznek minket (…) A kapca Moszkvában is csak kapca, amit akkor használnak, amikor jólesik nekik, de előbb-utóbb eldobják, amikor használhatatlanná válik”,

és zárójelben odaszúrja a kérdést: „hogy van Aszad kolléga Moszkvában?”.

Arról is ír, hogy a kormánya a világ legrosszabb diktátoraihoz dörgölőzik. A szlovák külpolitika az utóbbi hónapokban néha pusztító hatású lett, „amikor a szlovák és cseh veteránok, a második világháború hőseinek családjai is elhatárolódnak a kormánytól, az nagy kár”. Szerinte olyan „rendkívül viharos időkbe lépünk, amikor extrém esetben akár az általunk ismert állapotok eltűnhetnek hónapokon belül (...) lehet, hogy Európa, ahogyan ismerjük, 5 év múlva nem lesz”

Szerinte ahhoz, hogy ez ne történjen meg, nagyon-nagyon erős szövetségekre van szüksége Szlovákiának, ám azok már nincsenek meg. „Minden fontos szövetségest elidegenített a jövőnk szempontjából – a legközelebbiektől, mint például Csehország, Lengyelország, a »nagyok« Európában, mint Németország, Franciaország, Nagy-Britannia (...) A Baltikumból vagy Skandináviából totális bolondnak néznek”. Szerinte a szlovák kormány hülyét csinált magából a keleti nyitással, és ezzel nem nyert semmit.

„Az, hogy Brüsszelben még mindig kezet fognak veletek, csak egyet jelent: azt, hogy az európai politikusoknak volt gyerekszobájuk, elsajátították a tisztességes viselkedés alapjait. De megvetnek, bolondnak vagy dilettánsnak tartanak benneteket”, írja a posztjában, amiben „kínos és hihetetlen hülyeségnek” nevezi azt, hogy a szlovák kormány „hátba szúrta Ukrajnát”. A bejegyzést, amiben egyébként Magyarországot és Orbánt sehol nem nevesíti, egy Star Wars-idézettel zárja, ami magyarul így szól: „Ha egyszer elindulsz a sötét ösvényen, az örökre fogva tart.”