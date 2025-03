Az UNICEF „több millió gyereknek nem fog tudni segíteni” az amerikai támogatások befagyasztása miatt

photo_camera Menekült Kongóban Fotó: MICHEL LUNANGA/AFP

A nemzetközi segélyprogramok legnagyobb szervezői, így az ENSZ ügynökségei és a katolikus egyház az elmúlt hetekben a lehető leghatározottabban tiltakoztak a USAID program leépítése ellen, és brutális veszteségekre figyelmeztettek. Erről Magyarországon nem sokat lehetett olvasni eddig, mert a kormány narratívája szerint az USAID maga a patás ördög, egy „sötét összeesküvés”. Az pedig, hogy Magyarországra is küldtek pénzt, „az elmúlt évek legnagyobb korrupciós botránya” Orbán Viktor szerint. Ezt a miniszterelnök rendeletbe is írta, és kormánybiztost nevezett ki a rémtettek kivizsgálására.

A USAID évente dollármilliárdokat osztott szét világszerte a szegénység enyhítésére, a betegségek, éhínségek és természeti katasztrófák kezelésére. Emellett a demokrácia építését is elősegítette az NGO-k, a független média és társadalmi kezdeményezések támogatásával. Az amerikai Legfelsőbb Bíróság friss döntése szerint fel kell oldani a USAID-támogatások befagyasztását, de az biztos, hogy eddigi formájában nem működhet tovább, illetve hogy már most is helyrehozhatatlan károkat okozott a programok felfüggesztése. A USAID-et felügyelő külügyminiszter, Marco Rubio még az elején sietett leszögezni, hogy a létfontosságú programok folytatódnak a 90 napos befagyasztás alatt is, de ezt az ott dolgozók nem így érzékelik, a nemzetközi segélyszervezetek véleménye pedig lent olvasható.

Anyák és gyerekek

Most hagyjuk is, mi mindent támogatott az amerikai költségvetés az elmúlt évtizedekben Magyarországon (az első Orbán-kormány több programját vagy épp az üldözött keresztényeket segítő államtitkárságot), és nézzük meg, milyen hatása van a USAID kinyírásának azok szerint, akik ezt világszerte a terepen tapasztalják.

photo_camera Afgán gyerekek röplabdáznak 2024 decemberében Fotó: ATIF ARYAN/AFP

Az UNICEF ügyvezető igazgatója, Catherine Russell „a világméretű segélycsökkentésekről” kiadott csütörtöki közleményében azt írja, hogy

a jelenlegi megszorítások a segélyszervezetek működésében pénzügyi válságot okoznak, ami milliók életébe kerülhet.

„A bejelentett és várható támogatáscsökkentések miatt az UNICEF több millió gyereknek nem fog tudni segíteni; pont azoknak, akik a legnehezebb helyzetben vannak. Ezek a megszorítások éppen akkor történnek, amikor soha nem látott mértékű szükség van a humanitárius munkára. Milliók élnek háborúk sújtotta területeken, rengeteg gyermek nem kap életmentő védőoltásokat például kanyaró és gyermekbénulás ellen, de az alapvető egészségügyi ellátás sem elérhető számukra és iskolába sem tudnak járni” - írja.

A közlemény felidézi, hogy az UNICEF kizárólag önkéntes adományokból működik – kormányok, vállalatok és magánszemélyek felajánlásaiból –, és ezek segítségével „történelmi eredményeket értünk el: 2000 óta felére csökkent az 5 év alatti gyermekhalandóság. Milliók maradtak életben világszerte, mert megérkeztek hozzájuk az oltóanyagok és megkapták a megfelelő kezeléseket.”

Most viszont minden eddiginél nagyobb szükség van a támogatásra, írja az UNICEF vezetője, és arra kér minden jóérzésű embert, hogy – ha teheti – álljon a világ legkiszolgáltatottabb gyermekei mellé, és segítse őket adományával. És nem csak a gyerekeket védő ügynökségről van szó: az ENSZ február eleji összesítésében hosszan sorolja azokat a programokat, amelyeket be kell zárni az amerikai támogatás befagyasztása miatt. Olyan mondatokat olvashatunk itt, mint hogy „2025 és 2028 között Afganisztánban az amerikai támogatás hiánya valószínűleg 1200 további anyai halálesetet és 109 000 további nem kívánt terhességet fog eredményezni”.

Az „Isten adta emberi méltóság”

Szintén drámai reakciók érkeznek a Vatikánból, a világ püspökeitől és katolikus segélyszervezetektől. A 162 katolikus segélyszervezetet összefogó Nemzetközi Karitász főtitkára hevesen tiltakozott a USAID által finanszírozott programok felfüggesztése ellen, mert a hirtelen leállítás „milliók halálát okozza majd, és több száz millió embert ítél arra, hogy emberhez méltatlan szegénységben éljen” - olvasható a Magyar Kurír februári lapszemléjében. Alistair Dutton szerint

a döntés súlyos fenyegetést jelent az „Isten adta emberi méltóságra”, és „mérhetetlen szenvedést fog okozni”.

„Az eljárás következménye hatalmas kihívások elé állít mindannyiunkat a globális humanitárius közösségben; teljesen újra kell értékelnünk, hogy kiket és hogyan tudunk továbbra is szolgálni”. A következmények azonnaliak és gyakorlatiak: „a hajók rakománnyal érkeznek a kikötőkbe, de nem tudjuk kifizetni a kirakodásukat, a tartalmuk tárolását vagy kiszállításukat a rászorulókhoz.” A főtitkár szerint „az embereket, különösen a legszegényebbeket érő károk katasztrofálisak lesznek, és milliók életét és méltóságát fenyegetik”.

photo_camera Karácsonyi mise Pakisztánban Fotó: ARIF ALI/AFP

A vatikáni „külügyminiszter”, Paul Gallagher érsek február végén arról beszélt az America jezsuita magazinnak, hogy már az egész világon látják, a fejlesztési segélyek visszavonása milyen hatással van és lesz nagyon sok helyen. Kitért arra, hogy a segélyektől való függés valós veszélyeket jelenthet, de „az is tény, hogy sok vészhelyzet van, ahol a helyi erőforrások nem elegendőek ahhoz, hogy segítsék az ország fejlődését, és hogy jövőt építsenek ezeknek az országoknak. Ezért nagyon sajnáljuk ezt a döntést.”

Trumpék lépése „már most nagy hatással van sok katolikus karitatív szervezetre szerte a világon. A Katolikus Segélyszervezetnek már most is embereket kell elbocsátania a finanszírozási válság miatt, amelyet a USAID bezárása okozott. Ez egy nagy lépés, és olyasvalami, aminek mélyreható következményei lesznek az egész világon.”