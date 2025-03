A böllérmájról vallott Havasi Bertalan

A Kisalföld.hu szemfüles riportere a XI. Kapuvári Böllérmáj és Gasztronómiai Fesztiválon szúrta ki és kapta el Havasi Bertalant, a miniszterelnök korábbi sajtófőnökét.

Havasi anyai ágon kapuvári, nagyapja, Orbán József pedig a Böllérmáj fesztivál alapítója,

derült ki a beszélgetésből. Kérdezték, hogy mikor evett először böllérmájat, mire Havasi bevallotta, hogy az első fesztiválon. Nem feledi kapuvári gyökereit,

„Ahogy az ember halad előre a korban, azt hiszem, hogy a gyökerei egyre fontosabbak lesznek. Így nekem a pécsi és a kapuvári gyökereim is egyre fontosabbak,”

zárta a beszélgetést.

Február közepén jelentette be a Kormányzati Tájékoztatási Központ, hogy Havasi Bertalan, Miniszterelnöki Sajtóirodát irányító helyettes államtitkár távozik posztjáról. Havasi 2015 óta látta el a miniszterelnök melletti sajtófőnöki pozíciót, volt, hogy annyira összenőttek Orbánnal, hogy utóbbi még egy magánprogramjára is elvitte őt, és olyan is megesett, hogy egy MTVA-s külső munkatársi belépőkártyával kísérgette főnökét a közmédiában (természetesen volt erre is magyarázat). Legnagyobb pillanatait itt szedtük össze.

Havasi munkája a jövőben is Orbán lesz: miniszterelnöki megbízottként dolgozik a miniszterelnök közszerepléseinek előkészítésében.