Mi várható Ukrajnában az amerikai támogatások felfüggesztése után?

Úgy tűnik, Donald Trump továbbra is a megtámadott ukránok busz alá lökésével képzeli el a békekötést. Ennek keretében a Fehér Ház március 4-én, kedden bejelentette, hogy az Egyesült Államok szünetelteti az Ukrajnának nyújtott katonai segélyeket. Ez azoknak a fegyvereknek a szállítására is vonatkozik, amelyek már úton vannak Ukrajnába, és azokra is, amelyek már Lengyelországban vannak.

„Az elnök világossá tette, hogy a békére összpontosít. Szükségünk van arra, hogy partnereink is elkötelezettek legyenek e cél mellett. Szüneteltetjük és felülvizsgáljuk a segélyeket, hogy biztosítsuk, azok hozzájárulnak a megoldáshoz” – mondta a Fehér Ház egyik tisztviselője a CBS Newsnak.

A Bloomberg szerint ez azt jelenti, hogy addig nem küldenek fegyvert Ukrajnába, amíg Donald Trump meg nem állapítja, hogy Ukrajna vezetői „jóhiszeműen elkötelezik magukat a béke mellett”. Azt egyelőre nem tudni, mit kell tenniük az ukránoknak azért, hogy az amerikai elnök úgy ítélje, készen állnak a békére.

Másnap, március 5-én azt is bejelentette az USA, hogy a hírszerzési adatok megosztását is felfüggesztették, sőt, az USA a szövetségeseinek is megtiltotta, hogy az amerikai hírszerzési információkat megosszák Ukrajnával. Ez szakértők szerint alapvető fontosságú ahhoz, hogy Ukrajna képes legyen azonosítani az orosz katonai célpontokat, harci eszközöket és csapást mérhessen rájuk, főleg ha mozgásban vannak. De mit jelenthet ez Ukrajna számára?

Az azonnali hatás: hírszerzési adatok megvonása

A hírszerzési támogatás megvonása hamarabb okozhat súlyos hátrányokat az ukránoknak, mint a fegyverszállítások felfüggesztése, ahol van néhány hét átfutási idő, mire a hatások érezhetővé válnak. A percre pontos harcászati hírszerzési adatok döntő többségéhez ugyanis amerikai technikai hírszerzési forrásokból jutnak hozzá az ukránok.

Természetesen maguk az ukránok is üzemeltetnek harcászati felderítő rendszereket, viszont az orosz dandárok mögöttes területeire és azon túlra, hadosztály mélységig az amerikaiak nélkül nem látnak be. Ez azért probléma, mert az orosz hadműveletek 12-36 órával előre jelezhetők, ha ezekről a terepszakaszokról pontos információk vannak, írja rendszeres külső szerzőnk, Takács Márk katonai elemző Substack oldalán. Ha ez nincs, az ukrán védelem jelentős hátrányba kerül, így az amerikai döntések súlyosan korlátozzák az ukránok védekezési lehetőségeit. Takács Márk szerint ez egyes terepszakaszokon döntő lehet, más terepszakaszokon nem változtatna jelentősen.

A harcászati szintél magasabb, hadműveleti szintre is a fentiek igazak. Még magasabb, hadászati szinten azonban az amerikai támogatás hiánya várhatóan kisebb gondot fog jelenteni, mivel az orosz hátországban lévő kritikus célok (pl. kőolaj-finomítók) elleni támadásokat, elsősorban nyílt információk alapján az ukránok saját hatáskörben intézik.

Fegyverszállítások

A fegyverszállítások leállítását néhány hetes átfutási idővel fogja még erőteljesebben megérezni az ukrán hadsereg, de néhány hatás itt is nagyon gyorsan érezhető lesz. Malcolm Chalmers, a londoni biztonságpolitikai agytröszt, a RUSI igazgatóhelyettese úgy nyilatkozott, hogy a legújabb becslések szerint az ukrán erőknek szállított haditechnikai eszközöknek jelenleg csak 20 százaléka származik az Egyesült Államokból, további 25 százalék pedig Európából és a világ más részeiről, de az amerikaiak által szállított 20 százalék a leghalálosabb és legfontosabb.