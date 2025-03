Mélyül az akkugyártás válsága, a munkavállalók szerint az SK mindhárom magyar üzemében leépítések kezdődtek

„A héten az iváncsai SK On Hungary aksigyár egy nagyobb leépítést tervez. Csak találgatunk, kiket küldenek el, de szinte biztos, hogy több műszakvezetőt, technikust, raktárost, operátort érint a dolog” – írta egy olvasónk a hét elején. Majd arról számolt be, hogy a hozzá eljutott hírek szerint nagyjából tizenkét dolgozó van, akinek szerdán megszűnt a munkaviszonya. „Mind saját főállású, magyar állampolgárságú munkavállaló” – írta, majd később kiegészítette azzal, hogy tudomása szerint most operátorokat és műszakvezetőket küldtek el.

Nemcsak ez az iváncsai SK-dolgozó, de a cég egyik komáromi üzemének munkatársa is megkeresett minket a létszámcsökkentésről szóló hírekkel. A dél-koreai, szöuli székhelyű SK On Co. Ltd.-nek három magyarországi üzeme van: az SK On Hungary Kft.-nek egy-egy Komáromban és Iváncsán, valamint az SK Battery Manufacturing Kft.-nek (SKBM) további egy Komáromban.

Az eddigi hírek a komáromi SK On-üzem elbocsátásairól szóltak. Február közepén írtunk az ottani helyzetről, akkor úgy lehetett tudni, hogy sem a másik komáromi SK-gyárból, sem az iváncsai üzemből nem bocsátottak el dolgozókat. Pontosabban Iváncsáról tavaly, még a próbaüzem során kölcsönzött kirgiz munkavállalókat elküldték, nagyjából hétszázat, akik egy része emlékezetes búcsúajándékot hagyott maga után, de a főállású, saját állományba tartozó dolgozókhoz eddig nem nyúltak.

A vállalat belső információs, kommunikációs csatornáin terjedő hírek alapján most viszont mindhárom telephelyen leépítések kezdődtek. Egy, a korábbi komáromi elbocsátásokat hírül adó forrásunk szerint „Iváncsát is elkezdték »kaszabolni« (...) operátorok, műszakvezetők, valamint karbantartók és PQC technikusok” elküldéséről volt szó az SK-s dolgozók fórumain.

Arról is kaptunk jelzést, hogy február végén az iváncsai gyárból a pénzügyeseket is kezdték elküldeni, és a terv az, hogy a komáromi pénzügyesek intézzék a gyár ügyeit.

Ahogy az egyik munkavállaló írta: „nem gondoltuk volna, hogy Iváncsán is így megszórják a kollégákat. Nincs senki biztonságban”. A dolgozók körében olyan pletyka is terjed, hogy főleg olyanokat küldtek el, akik az utóbbi időben betegség miatt többet hiányoztak. Egyesek úgy tudják, hogy a következő napokban további elbocsátásokat jelentenek be, „az operátorok is rajta vannak a listán, de a napja még nincs meg”.

Az iváncsai mellett Komáromban folytatódtak, illetve az SK Battery Manufacturingnél elkezdődtek az elbocsátások (technikailag ez a lapunkhoz eljutott információk szerint a legtöbbször közös megegyezéssel történik, de mivel a lépést minden esetben a munkáltató kezdeményezi, valójában elbocsátásról, létszámcsökkentésről van szó). Forrásaink szerint február 28-án, pénteken, majd március első napjaiban az SKBM-től többek között mérnököket és mérnökasszisztenseket, technikusokat, műszakvezetőket küldtek el.