Tovább tart az ipar mélyrepülése, négy éve nem kezdődött ilyen pocsékul az év

Idén januárban az ipari termelés volumene 3,9 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. Ennyire rossz évkezdésre legutóbb 2021-ben, a covid-járvány idején volt példa (akkor 6,7 százalékkal esett vissza az ipar a 2020. januári, még világjárvány előtti teljesítményhez képest). Így most már több mint két éve, 2023 januárja óta szinte folyamatos a magyar ipar hanyatlása, a tavaly február volt az egyetlen hónap, amikor éves alapon egy enyhe, 1,4 százalékos bővülést.

Az ipari termelés volumene a 2021-es havi átlagtól 5,7 százalékkal elmaradt. Ennél az elmúlt öt évben egyetlen rosszabb hónap volt, az előző: tavaly decemberben 6,5 százalékos mínuszban volt ez a mutató.

Némi jó hírnek csak az mondható, hogy a szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 0,8 százalékkal nagyobb volt az előző havinál – tavaly januárban még 1,1 százalékos visszaesést láttunk az előző decemberhez képest.

Azonban, mint arra Virovácz Péter, az ING vezető elemzője felhívta a figyelmet, a decemberi gyárleállások után a normális időszakokban ennél sokkal nagyobb szokott lenni a havi bővülés. Például 2022 januárjában majdnem 2 százalékos volt 2021 decemberéhez képest, a covid előtti időszakban, 2020-ban pedig 4,4 százalékkal haladta meg a 2019. decemberit. Ráadásul most úgy következett be ez a csekély havi alapú bővülés, hogy

„a KSH nagyon erős negatív revíziót hajtott végre a korábbi hónapok adataiban, így a korábban 2 százalékosra becsült decemberi hó/hó visszaesés immáron 3 százalékos. Tehát ehhez képest kell értelmezni a januári korrekciót, ami így tényleg gyengének tekinthető”

– írta a szakértő.

A KSH most még csak nagyon szűkszavúan közölte az ipari termelés alakulásának összetevőit, a részletes adatok majd jövő csütörtökön jelennek meg. Így egyelőre csak azt lehet tudni, hogy a feldolgozóiparban jellemzően továbbra is csökkent a termelés. „A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártásban, a villamos berendezés gyártásában, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában visszaesés következett be, míg a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása bővült” – írja a KSH.

Mivel az akkumulátorgyártás a villamos berendezések gyártása alágba tartozik, az valószínűsíthető, hogy itt folytatódott a rövid megszakítással 2023 novembere óta tartó hanyatlás. Az akkugyártásról és az ágazat válságának foglalkoztatási hatásairól, az SK-nál folyó elbocsátásokról itt írtunk bővebben.