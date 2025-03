A lengyel miniszterelnök egy torzszülött árulóhoz hasonlította Orbánt, akit aztán mindenki megvetett

Donald Tusk lengyel miniszterelnök pénteken a szejmben jelentette be, hogy félmillió főre emelnék a lengyel hadsereg létszámát a tartalékosokkal együtt. Ezzel együtt pedig az év végéig kidolgoznak egy olyan kiképzési modellt, amivel minden felnőtt férfit kiképeznének egy esetleges háborús helyzetre. Később tisztázta, hogy nem kötelező kiképzésre gondolt. Hozzátette, hogy a nők is kaphatnának katonai kiképzést, de „a háború még mindig nagyobb mértékben a férfiak területe”.

„Szokássá, magától értetődő hagyománnyá kell válnia, hogy Lengyelországban minden egészséges férfinak fel kell készlnie arra az esetre, ha szükségessé válik a haza védelme” - mondta Tusk. „De úgy fogjuk előkészíteni, hogy ez ne legyen kínszenvedés az emberek számára - hogy akarják ezt csinálni”.

Tusk elmondta, hogy az ukrán hadseregnek 800 ezer katonája van, míg Oroszországnak mintegy 1,3 millió, és a lengyel hadsereg létszámát - a tartalékosokkal együtt - a jelenlegi mintegy 200 ezerről 500 ezerre szeretné növelni.

Tusk rámutatott, hogy Ukrajnát azután szállták meg, miután megszabadult saját nukleáris arzenáljától. A lengyel miniszterelnök szeretne saját nukleáris fegyvereket szerezni, bármennyire is távoli lehetőség ez. „Ma már egyértelmű, hogy nagyobb biztonságban lennénk, ha saját nukleáris arzenálunk lenne, ez kétségtelen. Mindenesetre az ehhez vezető út nagyon hosszú lenne, és konszenzusra is szükség lenne,”Lengyelország már most azt tervezi, hogy gazdasági teljesítményének 4,7 százalékát költi idén védelemre, ami a legmagasabbnak számít a NATO-ban. De Tusk szerint a katonai kiadásoknak a GDP 5 százalékára kellene emelkedniük. Andrzej Duda elnök az alkotmányban rögzítené, hogy a védelmi kiadások a GDP 4 százalékát elérő szinten legyenek kötelezőek.

Tusk azt is elmondta, hogy támogatja Lengyelország kilépését a gyalogsági aknák használatát tiltó ottawai egyezményből, és valószínűleg a kazettás bombák használatát tiltó dublini egyezményből is.

A lengyel miniszterelnök beszélt arról is, hogy Ukrajna a magáéért harcol, de ha megőrzi szuverén, nyugatbarát státuszát, lényegesen nagyobb biztonságot jelent Lengyelország és Európa számára. Viszont ha Ukrajna elveszíti a háborút, vagy ha úgy fogadja el a béke, fegyverszünet vagy kapituláció feltételeit, hogy az gyengíti szuverenitását, az megkönnyíti Putyin számára Ukrajna irányítását, és akkor Lengyelország is nehezebb helyzetbe kerül.

Tusk azt mondta, a lengyelek nem fogadják el azt a filozófiát, hogy tehetetlenek és védtelenek lennének, és ha Trump elnök úgy döntött, hogy módosítja politikáját, akkor nincs semmi esélyük. „500 millió európai könyörög 300 millió amerikainak, hogy védjenek meg minket 180 millió orosszal szemben, akik immár három éve nem képesek megbirkózni 40 millió ukránnal” -mondta. Szerinte Európának nincs oka arra, hogy komplexusai legyenek Oroszországgal szemben, hiszen Európa határozottan modernebb gazdaság és gazdagabbak, mint az oroszok. „Még az EU katonai kiadásai is 450 milliárd dollárt tesznek ki, ami körülbelül annyi, mint amit Oroszország költött. Csak Oroszországnak ez a bevételeinek 30 százalékát jelenti. Oroszország számára ez a verseny végzetes lesz.” Szerinte Oroszország tehetetlen lesz az egyesült Európával szemben, ha a fegyverkezés terén is egyesítik erőfeszítéseiket.

A lengyel miniszterelnök kitért a csütörtöki uniós csúcsra is, ahol Orbán Viktor egyedül vétózta meg az Ukrajna további támogatásáról szóló szövegtervezetet: „Putyin koncepciója a nyugati világ demobilizálására az, hogy vagy a Nyugat árulóit, vagy a hasznos idiótákat használja fel. Nem szerettetek volna tegnap Viktor Orbán bőrében lenni – ezt most nektek mondom [fordult a PiS-hez] –, miután a svédek, észtek, franciák, mindenki kivétel nélkül, a szlovákok pedig, bár jelentősen hallgattak, végül velünk szavaztak, amikor Ukrajna jövőjéről vitáztunk...”

A magyar miniszterelnök emlegetése után felidézte annak a torzszülött görögnek a történetét, aki i.e. 480-ban megmutatta a perzsáknak azt az ösvényt, amin át Thermopülai-szorost védő Leónidasz király és a 300 spártai katonája mögé kerülhettek, és lemészárolhatták őket. „Ő végül mindenkitől megvetést kapott – azoktól is, akik felbérelték, és azoktól is, akiket elárult.” A 300 című filmben így ábrázolták Ephialtészt:

Tusk arról is beszélt, hogy európai partnereitől olyan hírszerzési információkat kapott, miszerint Oroszország nemcsak Ukrajna ellen, hanem valószínűleg egyértelműen nagyobb ellenfél ellen készül teljes körű invázióra. (BBC/Notes from Poland/Gazeta Wyborcza)