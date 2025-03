Magyar Péter szerint esélytelen, hogy Ukrajna a következő évtizedekben az Európai Unió tagja legyen

Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője is reagált arra, hogy Orbán Viktor megvétózta az Ukrajna további támogatásáról szóló szövegtervezetet az EU-csúcson, így a másik 26 uniós állam- és kormányfő külön adott ki nyilatkozatot.

Magyar emlékeztetett arra, hogy 2023 decemberében a magyar miniszterelnök is jóváhagyta a többi tagállam vezetőjével együtt, hogy Ukrajna megkezdhesse a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval.

A miniszterelnök akkor senkitől sem kért felhatalmazást, most viszont sok milliárd forint közpénzért a magyar emberek megélhetését valóban érintő kérdésekről akarja elterelni a figyelmet - írta Facebook-posztjában.

A Tisza Párt vezetője azzal folytatta:

„Mindenki tudja, hogy Ukrajna egy háború sújtotta ország és esélytelen, hogy a következő évtizedekben az Európai Unió tagja legyen. Ahogy Törökország sem lesz soha az Európai Unió tagja…”

Posztját azzal zárta, hogy a Tisza Párt március 15. után más kérdésekben fogja kikérni az emberek véleményét, olyanokban, „amelyek mindannyiunk életét érintik.”

Az írta: Orbánék kérdését is beemelik a sajátjaik közé, „és egyben kikérjük a magyar emberek véleményét hazánk uniós tagságáról is, hogy Orbán számára is világos legyen Magyarország valódi helye.”