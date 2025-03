Sose volt még olyan meleg március 6-án, mint tegnap

Tegnap, azaz március 6-án már jóformán nem is tavaszi, inkább koranyári idő volt. Sok helyen 20 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, olyannyira, hogy Budapesten meg is dőlt a melegrekord: Újpesten 20,3°C-ig melegedett a levegő.

Az előző rekord 1920 óta tartotta magát, 105 évvel ezelőtt 18,9 fok volt.

Ma, és a hétvégén is hasonlóan meleg időre számíthatunk, legalábbis napközben (éjszakánként még fagy is lehet), vasárnap viszont már fújni kezd majd a szél, hétfőtől pedig az eső is esni fog. Kedden pedig megérkezik a hidegfront.