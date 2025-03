Ukrajna uniós csatlakozásáról egy kérdést tesz fel a kormány

Azért nem népszavazást kezdeményez a kormány Ukrajna uniós csatlakozásának ügyéről, mert nemzetközi szerződésről az Alaptörvény értelmében ilyet nem tarthatnak – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ a hvg.hu kérdésére.

Orbán Viktor miniszterelnök a csütörtöki EU-csúcs után jelentette be, hogy „véleménynyilvánító szavazást” kezdeményez Ukrajna uniós csatlakozásáról, amit ő egyébként nem támogat.

Nem tudni, hogy pontosan milyen megoldási formában gondolkodik a kormány, Orbán a Kossuth Rádió reggeli műsorában annyit mondott, ezt „a nemzeti konzultációkhoz hasonlóan gyorsan, hatékonyan kell lebonyolítani, hogy mindenki elmondhassa a véleményét.” Orbán csütörtök este Brüsszelben arról beszélt, a véleménynyilvánító szavazás nem egy közjogi kategória, de tudnia kell a kormánynak, mint gondolnak az emberek.

A KTK válaszából kiderült, a szavazás egy kérdésből áll majd.

Hozzátették, „a magyar emberek fogják eldönteni, hogy Ukrajna uniós csatlakozása a mai helyzetben felelősségteljesen támogatható-e vagy sem. Feltesszük a kérdést a magyar embereknek, és ahhoz fogjuk tartani magunkat, amit válaszolnak, (…) a kormány minden uniós fórumon a magyar emberek döntése szerint fog eljárni.”

Ahhoz, hogy egy országot fel lehessen venni az EU-ba, számtalan egyhangú döntésre van szükség az állam- és kormányfőkből álló Európai Tanácsban. Ha a szavazáson valamilyen mértékben a nemek kerülnek túlsúlyba, Orbán erre hivatkozva vétózhat.

A kormány akciója Magyar Péter elől is elveheti a teret. A Tisza Párt elnöke korábban bejelentette, hogy országos népszavazást kezdeményeznek március 15 után, „az embereket érintő kérdésekben”.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Orbán nyilatkozata után Magyar arról posztolt, „hogy spóroljunk a magyar költségvetésnek sok milliárd forintot, beemeljük a valódi kérdéseink közé Orbánék kérdését is és egyben kikérjük a magyar emberek véleményét hazánk uniós tagságáról is, hogy Orbán számára is világos legyen Magyarország valódi helye.”

Ezt a KTK válasza alapján viszont nem teheti majd meg.

Az Európai Tanács 2023. decemberében döntött arról, hogy megkezdődhetnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajnával. Ez volt az a tanácskozás, ahol Orbán Viktor kiment kávéért, mikor erről a pontról volt szó, így nélküle szavaztak egyhangúlag.