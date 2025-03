„Végre egy épület, amit nem a püspök épített ebben a városban” – Orbánnal nyitották meg az MCC szegedi központját

Orbán Viktor miniszterelnök és Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus társaságában adták át az MCC legújabb, szegedi központját. Az MCC évek óta a NER alternatív oktatási intézményeként működik.

A miniszterelnök gratulált mindenkinek, akinek a munkáját dicséri az épület, meg a benne fejlődő szellemi műhely, majd azt mondta, „örömmel jöttem, végre egy épület, amit nem a püspök épített ebben a városban.”

Az utóbbi időben hozzá volt szokva, hogy ha valami történik Szegeden, az a katolikus egyházhoz kötődik. „Örülök, hogy mások is beszálltak a városfejlesztési versenybe” – mondta.

Az MCC által megvett ingatlant a Build It Mérnökiroda Zrt. újította fel 1,4 milliárdból. A cég az elmúlt években több milliárdos projektet is elnyert. Korábban Tiborcz István volt üzlettársának, Paár Attilának a cégével is együtt dolgozott.

Orbán a megnyitón arról beszélt, a nemzet fennmaradása szempontjából a tudomány nélkülözhetetlen. „Ha meg akarunk maradni abban a kulturális minőségben, amit magyar civilizációnak lehet nevezni, akkor jelen kell lennünk ott, ahol a világ legnagyobb szellemei alkotnak.”

Orbán szerint a tudomány, a kultúra és a sport területén bizonyítani kell, hogy teljesítményük okán a magyaroknak joguk van a létezésre.

„Ha nem vagyunk ott a tudományban a világ legjobbjai között, akkor szép lassan nemcsak onnan fogunk kikopni, hanem az egész kultúránk, országunk "kirojtosodik, ellaposodik" és asszimilálódik.”

Orbán szerint Magyarország az innovációra fordított összeg tekintetében az Európai Unióban jelenleg a 21. helyen áll (27-ből), a cél pedig az, hogy „2030-ra az EU, 2040-re pedig a világ tíz legjobbja közé kerüljünk.”

Krausz Ferenc „a jövő generációi nevében” megköszönte a kormánynak, hogy forrást biztosít az MCC szegedi központjához hasonló projektekre. „Ez az a befektetés, amely legjobban kamatozik Magyarország számára.”

A magyar egyetemi képzést világszínvonalúnak és versenyképesnek tartja, és fontos célnak nevezte, hogy a világ élvonalába tartozó kutatók közül minél többet hozzanak haza.

