A szerdán Macronhoz érkező Orbán Viktor battyogott egyet Párizsban, mielőtt beszállt a vadonatúj limuzinjába

A csütörtöki EU-csúcs előtt próbálta puhítani Emmanuel Macron francia elnök egy szerdai vacsorameghívással Orbán Viktort, mint kiderült, nem teljes sikerrel.

A magyar miniszterelnököt meg is örökítette valaki Párizsban, összesen nyolcan kísérik, köztük van Orbán Balázs és a Havasi Bertalant váltó Máté János, valamint legalább három testőr. És ezen a felvételen is felbukkan az a magyar rendszámú limuzin, amivel Orbán begördült az Élysée-palotához is.

A korábban nem látott autó először az Orbánt elkísérő fideszes influenszer, Bohár Dániel videóján tűnt fel. A Gulyáságyú írta meg, hogy egy páncélozott BMW 760i xDrive Protection G7L limuzinról van szó. Az árát 100-200 millióra becsülik, a közbeszerzések között nincs nyoma.

Szijjártó Péternek hasonló, de egy kategóriával kisebb BMW-je van. Erről a miniszter azt mondta az RTL-nek, hogy a védett személyeket használó autókról a TEK dönt.

Orbán eddig leginkább egy kisbuszt használt, igaz, ha Brüsszelben jár, ott egy Mercedes szállítja a tárgyalásokra.