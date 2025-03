Karácsony válaszolt Orbánnak: Adják vissza a pénzünket, majd fejlesztjük mi Budapestet

Facebook-posztban reagált a főpolgármester arra a miniszterelnöki bejelentésre, hogy a kormány nem indít újabb fejlesztési programokat Budapesten. Orbán azt mondta az iparkamara rendezvényén: „vannak nagy budapesti fejlesztési programok, de a most futókon kívül újabbakat Budapesten most nem tudunk indítani”, amit a pénzügyi okok mellett azzal is indokolt, hogy a főváros fejlettsége az uniós átlag 165 százaléka, így inkább a vidékre költik a fejlesztési forrásokat.

„Nyilván nem azokra a vállalásokra gondolt, amiket a Rákosrendező kapcsán kétharmados törvénybe foglaltak, és nyilván nem azt akarta mondani, hogy ami jár az arab befektetőnek az nem jár a budapestieknek” – fogalmazott Karácsony Gergely.

A főpolgármester szerint a rákosrendezői parkváros létrehozásához szükséges, szerződésben vállalt beruházásokhoz Budapest természetesen ragaszkodik,

„cserébe szívesen lemondunk azokról a közpénzzabáló és káros kormányzati beruházásokról, mint a Budai Vár átépítése vagy a Józsefváros szétdúlása”.

A főpolgármester szerint van egy egyszerű megoldás a főváros fejlesztésére: „Adják vissza a város törvénytelenül elvett pénzét, és ne akadályozzák az EU-s pénzekhez való hozzáférést, és akkor majd fejlesztjük mi Budapestet”. Karácsony ezzel az önkormányzatokat terhelő szolidaritási hozzájárulásra utalhat, ami miatt a főváros pereskedik a magyar állammal, a tét csak idén 50 milliárd forint.