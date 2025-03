Palesztinpárti aktivisták megrongálták Trump skóciai golfközpontját

Palesztinpárti aktivisták bejelentették, hogy megrongálták Donald Trump amerikai elnök egyik skóciai golfpályájának ingatlanját, írja az AP. Az aktivisták az ellen tiltakoztak így, hogy Trump elküldené a palesztinokat Gázából, hogy amerikaiak újjáépítsék a területet.

A csapatukat Palestine Actionnek nevező tiltakozók a Turnberry golfpályát és hotelt vették célba délnyugat-Skóciában az éjjel, és festették fel a “Gaza Is Not For Sale”, azaz Gáza nem eladó feliratot óriási betűkkel a gyepre, és festékszóróval rongálták meg az épület külső falát.

A Palestine Action közölte: visszautasítják, hogy Trump úgy bánik Gázával, mintha a saját tulajdona lenne. "Hogy ez világos legyen, megmutattuk neki, hogy a saját tulajdona nincs biztonságban az ellenállással szemben".

A skót rendőrség nyomoz az ügyben.

Az amerikai elnök korábban egy gigantikus amerikai projektet vizionált Gázába, a több mint kétmilliós lakosság teljes kitelepítésével, a belengetett etnikai tisztogatást nagyszerű ingatlanbizniszként tálalva. Két napja pedig az egész lakosságot halállal fenyegette meg, ha nem engedik el az izraeli túszokat.