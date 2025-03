Az orosz különleges erők gázvezetéken át érkezve támadják az ukránokat Kurszkban

Oroszbarát katonai bloggerek szerint az orosz különleges erők mérföldeket kúsztak egy fő gázvezetéken keresztül Kurszk régióban, Szudzsa város közelében, hogy meglepjék az ukrán erőket, ahol most nagy csata zajlik.

photo_camera A március 8-i felvételek Fotó: Ukraine's Air Assault Forces/Telegram/Kyiv Independent

Voltak olyan katonák, akik napokat töltöttek a nagy méretű csőben. A gázvezeték korábban Nyugat-Szibériából Szudzsán keresztül szállította a gázt Ukrajnába, de január 1-jén Ukrajna megszüntette a területén keresztül menő gáztranzitot.

Az orosz támadás egy nagyszabású offenzíva része, amellyel próbálják kiszorítani az ukrán katonákat a nyugat-oroszországi régióból.

Az ukrán vezérkar azt közölte, a levegőből észlelték az akciót, majd rakéta- tüzérségi támadást indítottak ellenük, megsemmisítve az orosz egységeket. Állításuk szerint a térségben súlyosak az orosz veszteségek.

Közben az orosz védelmi minisztérium is sikerekről számolt be, állításuk szerint a kurszki régióban visszafoglalták Lebegyevka falut, valamint elfoglalták a határ túloldalán lévő Novenke települést is.

Több ezer ukrán katona tavaly augusztusban foglalt el egy nagyjából 1300 négyzetkilométernyi orosz területet. Az akció célja azt volt, hogy a jövőbeli tárgyalásokon alkupozícióba kerüljenek, és arra kényszerítsék Oroszországot, hogy vonuljon ki Kelet-Ukrajnából.

(Reuters, Kyiv Independent)