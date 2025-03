Magyar Péternek elmesélte egy havi 146 ezerből élő nyugdíjas, hogy mit tud enni ennyiből, és hogy neki egy meggybefőtt is luxus

Bő öt perces kampányvideóban mutatja be Magyar Péter egy tatabányai lakótelepen élő nő, Irén helyzetét. A nő 146 ezer forintos nyugdíjból él, és ebben már benne van a 13. havi nyugdíj és a nyugdíjprémium is. A nyugdíjemelése tavalyról 3 ezer forint volt. A nyugdíjas nőnek így havi 30, vagyis napi ezer forint jut élelmiszerre.

Irén („azt nehogy mondd, hogy néni") arról beszél, hogy egy meggybefőtt vagy egy vödrös joghurt is olyan luxusnak számít, amit nem engedhet meg magának. Reggelire egy pohár tejet iszik, ebédre csinál meleg ételt, mondjuk egy főzeléket párizsival, délután egy gyümölcs, mondjuk banán, estére pedig valami zabpelyhes dolog jut.





A nő és Magyar Péter a stábbal elmennek egy Sparba, és felidézik, hogy például a medvesajt pár éven belül drágult 200 forintról 700 forint fölé.

"Ilyet szoktam venni, de ennyiért nem", mondja Irén.

Aztán jön a darabka, ránézésre talán 100 grammos vaj, amiről megállapítják, hogy 300 forintról ezer forint közelébe drágult, pedig egy családnak még egy sima étkezésre sem elég.

Irén néni és Magyar Péter arról is beszélnek, hogy nem sokat ér a nyugdíjasoknak a zöldségek-gyümölcsök után járó áfavisszatérítés ötlete, amit Orbán az évértékelőn dobott be, mert havonta nagyjából 4-5 ezerért vásárol ilyeneket, így ezer forint körüli lesz csak a visszatérítés. Magyar be is dobja, hogy jobb lenne, ha az egészséges alapvető élelmiszerek áfája 5 százalék lenne 27 helyett, és akkor még a meggybefőtt is beleférne.

Irén néni az mondja, nyaralásra, ilyesmire nem jut, a legnagyobb költsége pedig a havi 25 ezer forintos gyógyszere.

A videó végén a Tisza párt aktivistái bevásárolnak Irén néninek.