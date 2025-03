Markolókkal ássák a dögkutat az 1400 fertőzött marhának Bábolnánál

Rohamtempóban földelik el Bábolna mellett a száj- és körömfertőzés miatt leölt szarvasmarhákat - számolt be Pintér Róbert bábolna önkormányzati képviselő arról, hogy 1400 állat tetemét kezdték beásni a markolók a település külterületén egy régóta használaton kívüli területen.

Az úgytudjuk.hu-n megjelent beszámoló után mi is elértük Pintér Róbertet, aki nem sokkal a hívásunk előtt ért vissza a területről. Mint mondta, két markológép és fehér vegyvédelmi ruhás emberek vannak a helyszínen, akik a bőnyi tehenészet szarvasmarháit ássák el.

„Rengeteg tetem, 1000 tonna összsúllyal, látványnak is szörnyű”

- mondta Pintér. A terület egy fehérjefeldolgozó haváriatelepe, ami legalább negyven éve nem volt használatban.

A Nébih pénteken hozta nyilvánosságra, hogy ötven év után újra megjelent Magyarországon a rendkívül ragályos száj- és körömfertőzés. A betegség emberre nem veszélyes, de az állatállományban borzalmas károkkal járhat: a szarvasmarhák mellett minden párosujjú patás fogékony rá, vagyis sertések, birkák, kecskék és más állatok is érintettek lehetnek.

Gyógyítani nem lehet, ahol a fertőzés megjelenik, ott a teljes állományt meg kell semmisíteni. Ez történik most abban a kisbajcsi tehenészetben, ahol március 3-án észlelték néhány állaton a tipikus tüneteket.

A Kisalföld kisbajcsi helyszíni tudósítása szerint a fertőzött gazdaságban az állatok hangosan bőgnek az éhezéstől, és mert megfejni már nem volt szabad őket.

„Ezek az állatok halálraítéltként várják a vesztüket. A törvény az törvény: az ezernégyszáz állat lemészárlását már megkezdték, nincs mit tenni”

- írták.

photo_camera Fotó: Pintér Róbert

A kisbajcsi gazdaságban önmagában is több milliárd forintos kárral számolnak, az is kérdéses, hogy maga a gazdaság megmarad-e. A fertőzés továbbterjedésének megakadályozása érdekében a hatóságok egyelőre 72 órára a betegségre fogékony állatokra teljes forgalmi korlátozást vezettek be az egész Dunántúlra, március 17-éig pedig csak azonnali vágásra szállíthatók az állatok.

Pintér Róbert azt mondta nekünk, hogy tudomása szerint a környéken egy bőnyi tehenészetet már karantén alá vettek. A bábolna önkormányzati képviselő szerint Bábolnán és a környező településeken semmiféle lakossági tájékoztatás nem volt, az elmondása szerint ezt a városvezetés helyett két képviselőtársával együtt ő próbálta meg idáig pótolni.