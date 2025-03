Musk szerint az egész ukrán front összeomlana, ha kikapcsolná a Starlinket

Elon Musk arról posztolt, hogy az egész ukrán front összeomlana, ha ő lekapcsolná a Starlinket, ami 2022 óta a katonai kommunikáció fő csatornája az ukrán hadsereg számára.

Korábban a Reuters számolt be arról, hogy a változatos amerikai fenyegetések és az Ukrajna elleni nyomásgyakorlás eszközei között ott van az is, hogy ha nem fogadják el Trumpék követeléseit, és nem írják alá az ukrán ásványkincsekre vonatkozó diktátumot, elvághatják a Starlinkhez való hozzáférésüket is.

Elon Musk idáig tagadta, hogy ez a lehetőség is ott lenne az asztalon, most azonban a világ leggazdagabb embere arról posztolt, hogy ez mivel járna Ukrajna számára: szerinte a front teljes összeomlásával. Míg ezt a Putyinnal szembeni kiállásának bizonyítékaként tálalta, nem nehéz a posztjába belelátni a burkolt fenyegetést. Musk ezen kívül arról írt, hogy Ukrajna elkerülhetetlenül veszít, azonnali békére van szükség, valamint azt is bedobta, hogy szankciókat kellene bevezetni az ukrán oligarchákkal szemben.

photo_camera Elon Musk a marylandi Oxon Hillben megrendezett CPAC-en 2025. február 20-án. Fotó: Andrew Harnik/Getty Images via AFP

A Starlink leállításával való fenyegetésre gyorsan reagált Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter is, és arra emlékeztetett, hogy Musk cége nem adományként biztosítja Ukrajnának a Starlinket, hanem azért Lengyelország fizet.

„Az Ukrajnának szánt Starlinkeket a lengyel digitalizációs minisztérium fizeti, évi nagyjából 50 millió dollárt. Az agresszió áldozata elleni fenyegetés erkölcsi megítésén túl, ha a SpaceX megbízhatatlan szolgáltatónak bizonyul, kénytelenek leszünk más beszállítók után nézni”

- írta a lengyel külügyminiszter.

A Starlink biztonságos és nagy sávszélességű műholdas szolgáltatása az ukrán hadsereg fő kommunikácis csatornája, egy tavalyi információ szerint 42 ezer terminált használnak a hadseregben, a kórházakban, segélyszervezeteknél és kapcsolódó cégeknél.

photo_camera Fotó: STR/NurPhoto via AFP

A Starlinkkel kapcsolatos aggodalmak miatt Ukrajna a háttérben már a szolgáltatás kiváltásán dolgozik. Az Európai Unióval együtt arról tárgyalnak, hogy szükség esetén a francia Eutelsat műholdas rendszerére cseréljék Musk rendszerét - hogy ez mennyire lenne valós alternatíva, kérdéses, hiszen a Starlinknek vagy nyolcszor annyi műholdja van, jóval nagyobb az össz sávszélessége, és több tapasztalata van a katonai alkalmazásokban is.