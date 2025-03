A magyar kormány szerint az Európai Uniónak nem szabad életben tartania Ukrajnát

Újabb szintet lépett a magyar kormánykommunikáció Ukrajnával kapcsolatban. Az „Ukrajna nevű terület” (©OrbánV) és az „Ukrajna elnevezésű probléma” (feat. Orbán Balázs) után a magyar kormány szombat este arról posztolt, hogy az Európai Unió túlvállalja magát, aminek nem lehet jó vége gazdasági szempontból.

A kormány posztja szerint

az Európai Unió életben akarja tartani Ukrajnát

finanszírozná az egymilliós ukrán hadsereget és államot

felvenné Ukrajnát gyorsított pályán

A poszt szövege szerint

„ENNEK NEM SZABAD MEGTÖRTÉNNIE”

Vagyis a kormány szerint Ukrajna életben tartása európai segítséggel megengedhetetlen.

Három éve tart a háború a szomszédunkban, de ez így még a magyar kormánytól sem hangzott el idáig.

FRISSÍTÉS: A kormányzati Facebook-oldal letörölte a posztot.

A magyar kormányzati poszt a miniszterelnök Kereskedelmi és Iparkamara előtt mondott szombati beszédének zanzája Ukrajnával kapcsolatban, a miniszterelnök útmutatása, hogy miként kell vélekedni Ukrajna életben tartásáról.

Az MKIK előtt pontosan ezt mondta erről Orbán:

„És akar az Európai Unió még egy dolgot: életben akarja tartani Ukrajnát. Ez azt jelenti, hogy az a döntés született a mi részvételünk nélkül, de ránk is kiható módon, hogy a jelen pillanatban 800 ezres ukrán hadsereget, amit a szintén jelen lévő ukrán elnök egymillióra akar emelni a háború után, és be is jelentette, hogy Ukrajna egyetlen fillérrel sem képes finanszírozni, ezt az egymilliós hadsereget Európának kell finanszíroznia, hiszen az amerikaiak bejelentették, hogy ők ebben nem vesznek részt. Tehát az Európai Unió jelenleg a nyakába akar venni egy egymilliós hadsereg finanszírozását a saját területén kívül. Finanszíroznunk kell az ukrán államot, mert az ukrán állam nem tudja magát finanszírozni. Mindenki emlékszik, hogy a háború előtt éppen az összeomlás szélén voltak.

Tehát finanszírozni akarja az Európai Unió az ukrán állam működését, ezzel egy időben újra akarja fegyverezni saját magát, és erre európai forrásokat akar folyósítani, és kompenzálandó az ukránokat azért, mert nem veszik föl őket a NATO-ba, egy gyorsítópályán föl akarja őket venni az Európai Unióba. Az előbb volt bizonytalanság bennem arról, hogy hogy’ ítéljek meg egy-egy brüsszeli vagy német döntést, de hogy ez a brüsszeli döntés összedönti az európai gazdaságot, abban biztos vagyok, ezért ennek nem szabad megtörténnie.

Ahol nekünk döntő szavunk van, az uniós tagság, a többi pénzügyi konstrukció nélkülünk is létrehozható, az uniós tagság nem. És miután most érkezett Ukrajna európai uniós tagságának tárgyalási folyamata a lényegi szakaszhoz, eddig a formákat, kereteket alakítottuk ki, most kell világossá tenni, hogy akarjuk-e vállalni az ezzel járó pénzügyi terheket, vagy nem akarjuk vállalni.”

A héten Orbán Viktor „véleménynyilvánító szavazást” kezdeményezett Ukrajna EU-csatlakozásáról, amit a nemzeti konzultációk mintájára fognak lebonyolítani. Erről Szijjártó Péter (aki három éve még arról beszélt, hogy a magyar kormány támogatja Ukrajna uniós csatlakozását) azt mondta, a magyar kormány azt az álláspontot fogja képviselni, ami többséget kap - Orbán Viktor pedig most elmondta, milyen álláspontot vár.

(Javítás: a cikk első változatában Orbán Viktor Facebook-oldalának posztjáról írtunk, de a poszt a Magyarország Kormánya Facebook-oldalon szerepelt.)