Beperelte Lázár minisztériumát a GySEV miatt az osztrák állam

Az osztrák közlekedési minisztérium beperelte a GYSEV Zrt.-t, amibe beavatkozott a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) is, írja a 24.hu.

Lázár János szeptemberben jelentette be, hogy a magyar állam megszerezte az osztrák Strabag tulajdonrészét a Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Zrt-ben. Egy karácsony előtti közgyűlésen aztán a magyar fél tőkeemeléséről döntöttek, az osztrákokét pedig megakadályozták, így a magyar tulajdonrész 75 százalék fölé nőtt. A felvásárlást Lázár azért érezte szükségesnek, mert szerinte korábban az osztrák fél a vétójogával kisebbségből uralta a vállalatot.

Az új tulajdonosi arány és a tőkeemelés nem tetszett az osztrákoknak, az őket képviselő Heinzelmann Virág ügyvéd bejelentést tett a cégbíróságon. A magyar fél szerinte jogsértő módon járt el, amikor kizárta az Osztrák Köztársaságot a tőkeemelésből annak ellenére, hogy az minden szükséges előfeltételt teljesített. Heinzelmann a keresetében megtámadta a kifogásolt közgyűlési határozatokat, egyben kérte a végrehajtásuk felfüggesztését.

Az osztrákok szerint a 75 százalék feletti tulajdonszerzés értelme az, hogy „a GYSEV járműveit, illetve humánerőforrásait más célokra használják fel”. Sőt, a magyar állam egyedül is módosíthatja az alapszabályt, dönthet egyesülésről vagy szétválásról, de akár be is zárathatja az Ausztriában működő fióktelepeket és vasúti hálózatot.

A GYSEV és az ÉKM a kérelem elutasítását kérte, mondván, hogy az osztrákok bizonyítékkokkal nem álltak elő, csak feltételezésekről van szó, nincs azonnali jogvédelemért kiáltó helyzet. A törvényszék elutasította a kérelmet, de a lap szerint az ügy érdemi része ezután következhet, mert azt még nem vizsgálták, hogy a határozatok jogszabálysértők vagy alapszabályba ütköznek-e.