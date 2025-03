Megvan Justin Trudeau utódja a kanadai miniszterelnöki székben

Mark Carney, a kanadai és az angol jegybank korábbi vezetője nyerte a kanadai kormányzó Liberális Párt vezetői posztjáért folyó versenyt, így ő követi majd Justin Trudeau-t a miniszterelnöki székben – írja a Reuters.

photo_camera Mike Carney a vasárnapi pártgyűlésen. Fotó: ARTUR WIDAK/NurPhoto via AFP

Az 59 éves Carney a szavazatok 86 százalékát szerezte meg, ezzel legyőzve Chrystia Freeland volt pénzügyminisztert.

Carney bonyolult körülmények között veszi át a hatalmat, az ország Donald Trump elnöksége óta kereskedelmi háborúba keveredett az Egyesült Államokkal, és hamarosan választásokat is tartanak. „Van valaki, aki megpróbálja gyengíteni a gazdaságunkat” – mondta Carney Trumpra utalva, miközben a pártgyűlés közönsége hangosan fújolt.

„Támadja a kanadai munkásokat, családokat és vállalkozásokat. Nem hagyhatjuk, hogy sikerrel járjon. Olyan dolgokat kell tennünk, amiket eddig el sem tudtunk képzelni, olyan sebességgel, amit korábban lehetetlennek tartottunk.”

Trudeau januárban jelentette be, hogy több mint kilenc év kormányzás után lemond, mivel népszerűsége a párton belül is jelentősen csökkent. „Félreértés ne essék, ez egy nemzetet meghatározó pillanat. A demokrácia nem magától értetődő. A szabadság nem adottság. Még Kanada létezése sem magától értetődő” – mondta búcsúbeszédében Trudeau.

photo_camera A távozó miniszterelnök, Justin Trudeau. Fotó: STRINGER/Anadolu via AFP

Carney lesz az első olyan miniszterelnök Kanadában, akinek nincs politikai előélete. A Trudeau-tól való távolságtartás és a nemzetközi banki karrier előnyére vált, azt állítja, hogy ő az egyetlen személy, aki felkészült Trump kezelésére. „Tudom, hogyan kell kezelni a válságokat... egy ilyen helyzetben szükség van a válságkezelés terén szerzett tapasztalatra, tárgyalási készségre” – mondta a múlt hónap végén egy vitán.

Carney Fort Smithben született, a Harvardra járt, ahol főiskolai szinten jégkorongozott. 2003-ban a Bank of Canada helyettes vezetőjévé nevezték ki, majd egy rövid pénzügyminisztériumi kitérő után 2008-ban, mindössze 42 évesen a jegybank elnöke lett. A pénzügyi válságot a Reuters szerint jól kezelte, ennek is köszönhető, hogy 2013-ban a Bank of England elnöke lett. Ő volt az angol jegybank három évszázados történetében az első nem brit elnök, és egyben az első olyan személy, aki két G7-es központi bank élén is állt. Nagy-Britannia akkori pénzügyminisztere, George Osborne „generációja kiemelkedő jegybankelnökének” nevezte Carneyt.

A hanyatlóban lévő Liberális Párt Trumpnak és az amerikai elnök lépéseire adott válaszoknak köszönhetően újra népszerűvé vált. Míg 2025 elején még körülbelül 20 százalékponttal le voltak maradva, most több felmérés szerint is holtversenyben állnak az ellenzéki Konzervatív Párttal. A választásokat októberig kell megtartani.