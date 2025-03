Milliárdokat spórolna az ország Orbán véleménynyilvánító szavazása nélkül, a magyarok többsége ugyanis elutasítja Ukrajna EU-tagságát

A minap derült ki, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök újabb felesleges dologra, egy véleménynyilvánító szavazásra akar milliárdokat elkölteni, hogy megkérdezze, mit gondolnak a magyarok Ukrajna EU-tagságáról. Orbán azonban – ahogy a nemzeti konzultációktól – ettől sem iránymutatást vár, hiszen egyrészt már tudhatja a választ, másrészt az ilyen kérdezz-felelekek során sosem számít a részvétel. Ha a társadalom kisebb része is nyilvánítja ki a véleményét, azt ugyanúgy „az emberek akaratának” minősítik. A mostani véleménynyilvánító szavazással is csak politikai erőt akar gyűjteni Orbán Viktor, erre azonban felesleges milliárdokat elszórnia az amúgy is meglehetősen üres az államkasszából.

A Medián legfrissebb felmérése szerint a magyarok többsége ugyanis ellenzi Ukrajna EU-tagságát, írja a hvg.hu. A március elején készült felmérés szerint 33 százalék nagyon, 23 százalék pedig inkább ellenzi Ukrajna uniós tagfelvételét, vagyis 56 százalék van a dolog ellen. 39 százalék támogatta (11 nagyon, 28 inkább támogatja), a polgárok 5 százaléka pedig elzárkózott az állásfoglalástól.

A lap kiemeli a felmérés egy érdekes aspektusát, nevezetesen, hogy úgy támogatja 39 százalék Ukrajna EU-tagságát, hogy a nyilvánosságban senki sem érvel mellette. Pedig lenne kedvező hatása is Magyarország számára: