A tüntető egyetemisták elállták a szerb köztévé épületének bejáratait

Több száz tiltakozó egyetemi hallgató állta el a szerbiai közszolgálati televízió (RTS) épületét hétfő este, és a blokád másnap is folytatódott, mert a tüntetők szerint az RTS nem tárgyilagosan tudósít a hónapok óta tartó kormányellenes tiltakozásokról.

photo_camera Tüntetők elzárják a szerb köztévé bejáratait. Fotó: OLIVER BUNIC/AFP

A televízió épületének lezárását Aleksandar Vučić hétfő esti vendégszereplése váltotta ki, amikor a szerb köztársasági elnök a tiltakozókat bírálta, és közölte, ha a szombatra, Belgrádba tervezett nagy tiltakozáson erőszakos cselekményekre kerül sor, akkor a biztonsági szervek is közbe fognak lépni. Azt monda, a kormányfő beadta a lemondását, azt a parlamentnek még el kell fogadnia, ezután új kormány alakul, azt viszont államfőként nem fogja megengedni, hogy átmeneti kormány álljon fel, és az ellenzéknek hatalom kerüljön a kezébe. Szerinte ez Szerbia „halálához vezetne”.

Az interjúban Vučić sértő megjegyzéseket tett a tüntetőkre, és figyelmeztetett, hogy a biztonsági erők erőszakot fognak alkalmazni a szombatra tervezett demonstráción. Azt mondta, az országos tiltakozások soha nem fogják rábírni a lemondásra. „Meg kell, hogy öljetek, ha le akartok váltani” – jelentette ki.

A Vučićot interjúvoló riporter „csőcseléknek” nevezte a tiltakozó diákokat, amire az elnök láthatóan helyeselt. Az interjú előzménye egy vita volt Vučić és az RTS között, az elnök ugyanis „idiótának” nevezte az egyik, a tüntetésekről tudósító riportert. Később bocsánatot kért a megjegyzésért, de azt mondta, hogy az RTS újságírói „szégyent hoznak a szakmájukra”.

Ezért tüntetnek

A tiltakozások novemberben kezdődtek Szerbiában, miután az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője november 1-én leszakadt, 15 ember halálát okozva. Az illetékes szervek az ügyben 16 ember ellen emeltek vádat mulasztás és veszélyeztetés miatt, az újvidéki felsőügyészség pedig a felújítás során elkövetett esetleges korrupciós ügyek gyanúja miatt indított nyomozást.

Civilek, egyetemi hallgatók, tanárok, színészek és mezőgazdasági termelők a tragédia után tiltakozásba kezdtek. A követelések között a baleset felelőseinek felkutatása és felelősségre vonása mellett a vasútállomás felújítására vonatkozó dokumentumok nyilvánosságra hozatala is szerepel, illetve szeretnék, ha felelősségre vonnák azokat is, akik a tüntetőkre támadtak az elmúlt hónapok során, továbbá szabadon engednék azokat a diákokat és tanárokat, akik ellen a tiltakozások miatt emeltek vádat, és 20 százalékkal megnövelnék a felsőoktatásra szánt költségvetési keretet.

A kormány szerint teljesítették a követeléseket

A kormány szerint már teljesültek a követelések, hiszen az illetékes szervek folyamatosan nyilvánosságra hozzák a felújítási munkálatok dokumentumait, eljárás indult azok ellen, akik a tiltakozókra támadtak, Vučić közbenjárására szabadon engedték a korábban elfogott diákokat és tanárokat, a költségvetési pénzek átcsoportosításával pedig biztosították a felsőoktatásra szánt büdzsé 20 százalékos növelését, ezért a további tiltakozások indokolatlanok.

A diákok szerint viszont még nem teljesült minden kérés, a velük rokonszenvező építésügyi szakemberek például úgy vélik, hogy még mindig hiányoznak kulcsfontosságú iratok, amikből kiderülhetne, ki a felelős az újvidéki tragédiáért, ezért folytatják a tiltakozást.

Az újvidéki vasútállomás 1964-ben átadott épületét 2021 és 2022 során több hullámban újították fel, és a munka tavaly is folytatódott. Goran Vesic építésügyi miniszter júliusban jelentette be, hogy befejezték a felújítást, az egész épület újra használható. A miniszter azóta lemondott, de közölte, nem tartja magát felelősnek a tragédiáért. Felelősséget vállalt viszont Újvidék polgármestere és a miniszterelnök. Milan Djuric és Milos Vucevic január végén jelentette be lemondását. A miniszterelnök lemondását a parlamentnek is el kell fogadnia, majd új miniszterelnököt kell választani, ennek hiányában a jogszabályok szerint előrehozott választásokat kell tartani.

A tiltakozók március 15-re tiltakozást jelentettek be Belgrádba.

Vučić fogadta ifj. Donald Trumpot

Kedden az amerikai elnök legidősebb fia, Donald Trump Jr. érkezett Belgrádba, ahol Vučić fogadta, hogy a Szerbia és az USA közötti kapcsolatok erősítéséről tárgyaljanak.

A találkozón a két ország közötti gazdasági és politikai kapcsolatok és a stratégiai együttműködés jelentőségéről esett szó. „Ez a találkozó a kétoldalú kapcsolatok erősítése, valamint a globális kihívásokon történő közös munka iránti elkötelezettséget jelképezi” – mondta a szerb elnök.

Tavaly a szerb kormány megállapodott Trump vejének, Jared Kushnernek a befektetési cégével, az Affinity Global Developmenttel arról, hogy a cég szállodát épít Belgrád központjában, a Jugoszláv Néphadsereg egykori főparancsnokságának helyén. Az épületet a NATO 1999-es, Jugoszlávia elleni bombázásának idején érte végzetes találat. (Guardian, MTI)